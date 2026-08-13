Lietuvos bankas ir buvęs „AlphaPay“ vadovas prašo įmonei iškelti bankroto bylą

LB liepos 24 dieną pateikė ieškinį Vilniaus apygardos teismui dėl bankroto bylos iškėlimo „AlphaPay“ nurodęs, kad ji yra nemoki, nesugeba vykdyti prievolių, jos įsipareigojimai viršija turtą, BNS pranešė teismo atstovė Lina Nemeikaitė.
Pasak jos, rugpjūčio 7 dieną teismas sujungė šią bylą su kita byla, kurioje iki šių metų vasario pabaigos įmonei vadovavęs Raimondas Burkovskis taip pat prašo iškelti jai bankroto bylą.
Jos iškėlimo klausimą teismas nagrinės rugsėjo 1 dieną.
LB „AlphaPay“ licenciją panaikino dėl daugybinių veiklos pažeidimų, liepą pranešė centrinis bankas, kartu teigęs inicijuosiantis įmonės bankrotą.
BNS rašė, kad „AlphaPay“ veiklą LB laikinai sustabdė šiemet balandį – buvo apribota prieiga prie įstaigos sąskaitų, kuriose yra klientų lėšų, nes įmonė neužtikrino tinkamos jų apsaugos. Centrinis bankas įpareigojo įmonę pašalinti pažeidimus, pateikti tikslius duomenis apie veiklą ir finansinę būklę, tačiau ji to nepadarė.
Be to, įmonė laiku nepateikė audituotų praėjusių metų finansinių duomenų bei akcininkų sprendimo dėl pelno arba nuostolio paskirstymo.
Registrų centro duomenimis, įmonės akcininkė yra Jungtinės Karalystės „European Payment“, o jai vadovauja Vengrijos pilietis Zoltanas Laszlo'as Jeszenszky (Zoltanas Laslas Jesenskis).
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