Lietuvos paštas: pašto skyriai gali būti uždaromi

Dalis iš 166 šiuo metu veikiančių pašto skyrių galės būti uždaryti tik užtikrinus, jog bus pašto paslaugos bus teikiamos paštomatuose, per mobiliuosius laiškininkus ar kurjerius. BNS sako Lietuvos pašto atstovė.
„Šiuo metu nėra patvirtinto plano, numatančio konkrečių pašto skyrių uždarymo skaičių ar terminus. Vis dėlto, modernizuodami paslaugų teikimą matome, kad paštomatų plėtra mažesnėse gyvenvietėse ir mobiliojo laiškininko teikiamos paslaugos leidžia klientams patogiai gauti didžiąją dalį paslaugų be būtinybės vykti į fizinį pašto skyrių“, – komentare BNS teigė įmonės komunikacijos ir rinkodaros vadovė Neringa Žukauskaitė.
Anot jos, sprendimai dėl kiekvieno pašto skyriaus priimami įvertinus klientų srautus, išlaikymo kaštus ir techninę būklę, prieinamumą žmonėms su negalia bei alternatyvias paslaugų galimybes.
„Kiekvienas sprendimas priimamas atsakingai, atsižvelgiant į regionų specifiką ir paslaugų prieinamumą visiems gyventojams“, – teigė Lietuvos pašto atstovė.
Pasak N. Žukauskaitės, šiais metais buvo sujungti tik keli skyriai Vilniuje ir Kaune.
Jos teigimu, „LP Express“ paštomatų tinklas trejus metus bus plečiamas gyvenvietėse, kur gyvena daugiau nei 500 gyventojų. Vien kitąmet regionuose planuojama pastatyti 81 paštomatą, iki 2028-ųjų pabaigos – 292.
„Klientai paštomatuose galės gauti visas pašte teikiamas paslaugas. Tiek laiškai, tiek tarptautinės ir vidaus siuntos, kurios iki šiol keliaudavo per pašto skyrius, galės būti pristatomos į paštomatus arba siunčiamos iš jų“, – teigė Lietuvos pašto atstovė.
Iki šių metų pabaigos „LP Express“ paštomatai pradės veikti 13-oje vietovių: Jonučiuose II, Ramučiuose, Viduklėje, Gelgaudiškyje, Kalveliuose, Senuosiuose Trakuose, Jiezne, Vydmantuose, Kairiuose, Kretingalėje, Kvėdarnoje, Šveicarijoje ir Darbėnuose.
BNS rašė, kad susisiekimo ministras Juras Taminskas lapkritį sakė, jog pašto skyrių tinklas neišvengiamai mažės, tačiau esant poreikiui jie bus ne tik uždaromi, bet ir atidaromi nauji.
Lietuvos paštas rugsėjį pranešė į itin didelio masto paštomatų tinklo plėtrą Baltijos regione investuosiantis apie 4,4 mln. eurų – tiek investicijų jų plėtrai bendrovė skyrė pirmą kartą.
