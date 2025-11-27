„Linava“ ir Muitinė susitarė dėl paprastesnio puspriekabių grįžimo iš Baltarusijos

Muitinė leis vilkikams išvykti iš Lietuvos be puspriekabių, kad jie galėtų grįžti iš Baltarusijos su ten likusiomis puspriekabėmis, pranešė „Linava“.
„Linavos“ prezidentas Erlandas Mikėnas BNS teigė, kad šis sprendimas pagreitins procedūras, kai Minskas leis grįžti Lietuvos vilkikams.
„Mes čia į priekį galvojame, jeigu bus komanda (iš Minsko – BNS) paleist vilkikus, tada turėsime dar vieną problemą, kad jų neišleis (ilgai tikrins pasienio punktuose – BNS) Lietuvos muitininkai. (...) Jie turi pakankamai darbo, todėl pasienyje susidaro eilės. Mes jau nusiuntėm (vilkikų – BNS) valstybinius numerius, surinkę juos iš (asociacijos – BNS) narių, todėl atvykus jiems į pasienį liks mažiau procedūrų“, – aiškino E. Mikėnas
Jo teigimu, Baltarusijoje esančios puspriekabės yra su kroviniais, todėl pagal susitarimą jas tikrinant Lietuvos muitinėje bus mažiau procedūrų.
„Šis sprendimas atveria realų kelią įmonėms susigrąžinti savo turtą ir sumažinti augančius nuostolius“, – teigiama pranešime.
Vis dėlto, pasak „Linavos“, vilkikų grąžinimo klausimas kol kas lieka neišspręstas.
„Mums svarbiausia buvo užtikrinti, kad vežėjai neprarastų savo puspriekabių, kurios yra jų turtas ir darbo priemonė, ir galėtų jas susigrąžinti, kai tik bus sutarta dėl visos technikos paleidimo. Kartu su Muitinės departamentu radome būdą, kaip sudaryti galimybę jas parsigabenti, ir tai yra svarbus žingsnis situacijai stabilizuoti“, – pranešime teigė E. MIkėnas.
Kaip rašė BNS, dėl kontrabandinių balionų grėsmės Lietuva buvo mėnesiui – iki lapkričio pabaigos uždariusi sieną su Baltarusija, tačiau pagerėjus situacijai nusprendė ją atverti 10 dienų anksčiau nei planuota. Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktų veikla atnaujinta nuo praėjusio ketvirtadienio.
Nepaisant atnaujinto dviejų pasienio punktų darbo, Minsko režimas neleidžia vilkikams grįžti į Lietuvą, laiko juos specialiose aikštelėse ir apmokestino 120 eurų už parą.
Muitinės departamentas BNS sakė ieškantis būdų, kaip padidinti pasienio punktų pralaidumą laukiant grįžtančių daugiau nei tūkstančio sulaikytų Lietuvos vilkikų bei puspriekabių. Pasak muitinės, 1 tūkst. vilkikų galėtų būti patikrinta ir įsileista per kelias savaites.
