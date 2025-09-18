„Litgrid“ demontavo visas linijas per sieną su Kaliningrado sritimi

Galutinai užbaigti visų šešių linijų – tris 330 kV ir tris 110 kV įtampos – demontavimą planuojama iki 2027 metų vidurio. Tuomet atlaisvintos žemės savininkai galės sklypais naudotis be jokių apribojimų, ketvirtadienį pranešė įmonė.
„Litgrid“ vadovas Rokas Masiulis sako, jog baigtas svarbus procesas – tai ne tik fizinis laidų demontavimas, bet ir šalies visavertės integracijos į kontinentinės Europos elektros tinklus ženklas.
„Demontavimo darbai, ypač keturių linijų, kertančių Nemuną, buvo technologiškai sudėtingi, tačiau dėl profesionalaus mūsų bendrovės ir rangovų darbuotojų darbų organizavimo jie vyko sklandžiai ir saugiai. Baigę visus demontavimo darbus, visiškai išsilaisvinsime nuo nereikalingos infrastruktūros“, – pranešime sakė R. Masiulis.
Šiemet vasarį Baltijos šalims sinchronizavus tinklus su kontinentine Europa ir atsijungus nuo Rusijos tinklo, jau po kelių dienų linijos buvo fiziškai atjungtos ir pradėtos ardyti. Dalis jų buvo demontuota dar per pirmąsias savaites, o dabar pasienyje su Rusija nebėra nė vieno laido, rašoma pranešime.
Linijų atkarpos per Lietuvos ir Baltarusijos sieną buvo demontuotos šių metų pradžioje, o dabar vyksta jų galutinio demontavimo darbai, kurie bus baigti iki 2027 metų vidurio.
Iš viso atjungta ir išardyta 12 linijų su Baltarusija ir Kaliningrado sritimi, iš jų penkios – 330 kV ir septynios – 110 kV įtampos.
