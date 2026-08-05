 Lobistų sąraše – Veterinarijos farmacijos asociacija

Lobistų sąraše – Veterinarijos farmacijos asociacija

2026-08-05 12:02
ELTOS inf.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) į registruotų lobistų sąrašą įtraukė Veterinarijos farmacijos asociaciją.

<span>Lobistų sąraše – Veterinarijos farmacijos asociacija</span>
Lobistų sąraše – Veterinarijos farmacijos asociacija / Asociatyvi magnific.com nuotr.

Toks VTEK sprendimas buvo priimtas atsižvelgus į asociacijos pateiktą prašymą.

Šiuo metu Lietuvoje yra 414 įregistruotų lobistų.

Legaliai vykdyti lobistinę veiklą gali tik į lobistų sąrašą įrašyti ir šią savo veiklą deklaruojantys juridiniai arba fiziniai asmenys.

ELTA primena, kad prieš kurį laiką VTEK buvo pradėjusi tyrimą dėl Veterinarijos farmacijos asociacijos galimai neteisėtos lobistinės veiklos.

Jį atlikusi ir įvertinusi visas aplinkybes, liepos pabaigoje komisija pripažino, kad asociacija pažeidė Lobistinės veiklos įstatymo nuostatas.

Šiame straipsnyje:
lobistų sąrašas
Veterinarijos farmacijos asociacija
įtraukti į sąrašą
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija

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