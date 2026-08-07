LTG paskelbė naują konkursą: ieško, kas elektrifikuotų geležinkelį iki Rūdninkų poligono

Grupės verslo aptarnavimo įmonė LTG Kompetencijų centras liepos pradžioje skelbtą pirmąjį šių darbų konkursą nutraukė ir šią savaitę paskelbė naują. Kaip rašoma pirkimo dokumentuose, ankstesnis konkursas buvo nutrauktas gavus tiekėjų pastabas dėl nepakankamai aiškių sąlygų.
„Vertinant gautus tiekėjų klausimus bei pastabas, nustatyta, kad pirkimo sąlygos tiekėjams galimai yra nepakankamai aiškios, o pateikta dokumentacija turi šalintinų trūkumų – (...) nustatyti kvalifikacijos reikalavimai yra pertekliniai ir nepakankamai aiškiai suformuluoti dėl ko neatitinka pirkimo objekto ir yra būtina juos tikslinti“, – skelbiama viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.
LTG atstovas Domas Jurevičius BNS teigė, kad siekiant išplėsti galimų dalyvių skaičių strateginės geležinkelio jungties į Rūdninkų poligoną elektrifikavimo konkurse buvo peržiūrėti kvalifikaciniai konkurso reikalavimai.
„Įvertinus galimas rizikas, buvo nuspręsta supaprastinti bendrųjų statybos darbų reikalavimus. Tikimasi, kad šie pakeitimai sudarys sąlygas konkurse dalyvauti platesniam tiekėjų ratui ir padidins konkurenciją. Dėl pakartotinio pirkimo paskelbimo procedūros užtruks vos keliomis savaitėmis ilgiau“, – BNS komentare teigė jis.
Tarptautinis pirkimas skelbiamas derybų būdu. Kaip anksčiau BNS teigė D. Jurevičius, sutartį su laimėtoju planuojama pasirašyti iki šių metų pabaigos.
Darbus planuojama atlikti per dvejus metus, kiek preliminariai jie galėtų kainuoti, LTG nekomentuoja.
Modernizuojant ruožą nuo Juodšilių iki Jašiūnų ir toliau iki Rūdninkų poligono atskirai bus įrengtas kontaktinis tinklas, nauji signalizacijos, ryšių ir elektros tiekimo įrenginiai, o eismo valdymui bus diegiama centralizuota kontrolės sistema.
BNS vasarį rašė, kad geležinkelį iki Rūdninkų karinio poligono už 30,2 mln. eurų (su PVM) per dvejus metus ir 8 mėnesius suprojektuos ir nuties vienos didžiausių šalyje infrastruktūros statybos bendrovių „Kauno tiltai“ ir LTG įmonės Geležinkelio tiesimo centras konsorciumas.
Įmonės nuties 8,6 km ilgio plačiosios (rusiškos) – 1520 mm pločio – vėžės geležinkelio atšaką nuo tarpstočio Jašiūnai–Stasylos iki Rūdninkų poligono.
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