LTG vadovas: „Rail Baltica“ tilto per Nerį statyba sustojo

Arūnas Rumskas teigia manantis, jog LTG teismuose apgins savo sprendimą, tačiau pripažįsta, kad naujo rangovo paieška gali užtrukti iki devynių mėnesių, per tą laiką projektas nebus įgyvendinamas.
„Veiksmą (nutraukėme sutartį – BNS) padarėme ne tam, kad sulėtintume statybą, o tam, kad ją pagreitintume. Žinome, koks yra progresas, žinome, kad tas progresas yra labai labai minimalus jau senokai, o nuo šių metų, beveik pusmetį, iš esmės jis buvo sustojęs“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė A. Rumskas.
„Savo veiksmus deriname su teisininkais, kurių nuomone, mūsų pozicija labai stipri. Mūsų buvę partneriai, rangovai („Rizzani“ – BNS), aišku, turi teisę ginti savo interesus. (...) Mūsų nuomone, mes viską laimėsim“, – pridūrė jis.
„Rizzani de Eccher“ šią savaitę BNS teigė, kad sutartis su projekto užsakove, LTG bendrove „LTG Infra“ dar galioja, įmonė turi teisę sureaguoti į gautą pranešimą dėl jos nutraukimo bei svarsto bylinėtis teisme ir siekti žalos atlyginimo.
„Tai yra papildomas darbas, papildomas dėmesys, bet, deja, tiek yra komplikuota pati infrastruktūra ir sutartys, kad naudojasi rangovai tais būdais savo finansinius interesus ginti ir panašiai“, – sakė A. Rumskas.
Jis pabrėžė, kad sutartį su Italijos bendrove LTG nutraukė kai tik galėjo: „Yra tam tikri terminai numatyti, kiek turi nejudėti darbai statybų aikštelėje, kad galėtume imtis teisinių veiksmų ir nutraukti tokią didelę sutartį. Tas buvo padaryta labai laiku, tinkamu laiku, anksčiau to padaryti teisiškai nelabai galėjome.“
„LTG Infra“ vadovas Vytis Žalimas šią savaitę BNS teigė, jog sutarties nutraukimas įsigalios po dviejų savaičių, o naujas rangovas galėtų būti pasirinktas maždaug po metų, jei procesui netrukdys teisminis ginčas.
„Naują rangovą tikimės turėti, galvočiau, per šešis–devynis mėnesius. Tai yra procesas ilgas“, – ketvirtadienį teigė A. Rumskas.
BNS rašė, kad „LTG Infra“ 2022 metų balandį pasirašė beveik 77,4 mln. eurų (su PVM) vertės sutartį su „Rizzani de Eccher“, kuri įsipareigojo pastatyti ilgiausią geležinkelio tiltą Baltijos šalyse. Vėliau indeksavus projektas pabrango iki 96,8 mln. eurų (su PVM).
„LTG Infra“ pirmadienį pranešė priėmusi sprendimą prieš tai įvertinusi rangovės pateiktą veiksmų planą, kaip su subrangovais neatsiskaitanti ir jiems ginčus teismuose pralaiminti „Rizzani“ galėtų tęsti statybas.
Susisiekimo ministerijos teigimu, iki šiol atlikta apie 50 proc. tilto statybos darbų.
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