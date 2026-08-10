 LTOU liepą pasiekė dar vieną rekordą

LTOU liepą pasiekė dar vieną rekordą

2026-08-10 10:53
ELTOS inf.

Liepos mėnesį Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostas bendrai aptarnavo beveik 756 tūkst. keleivių ir pasiekė dar vieną visų laikų rekordą, pranešė Lietuvos oro uostai (LTOU).

<span>LTOU liepą pasiekė dar vieną rekordą </span>
LTOU liepą pasiekė dar vieną rekordą / P. Peleckio / BNS nuotr.

LTOU duomenimis, šių metų liepą, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, oro uostų tinklas paslaugas suteikė 10 proc. daugiau keleivių. Taip pat fiksuota, kad keleivių srautai šių metų pirmus 7 mėnesius buvo didesni nei 2025 m. tuo pačiu laikotarpiu.

„Tai, kad kiekvienas šių metų mėnuo iki šiol tampa rekordiniu, rodo ne atsitiktinį šuolį, o nuoseklią augimo tendenciją. Mūsų tikslas – kartu su partneriais užtikrinti, kad Lietuvos gyventojai turėtų vis daugiau patogių kelionių galimybių, o šalies pasiekiamumas tarptautiniu mastu ir toliau stiprėtų“, – pranešime teigia laikinai LTOU vadovės pareigas einanti Gintarė Norvilaitė-Tautevičė.

Didžiausią keleivių srauto augimą liepą pasiekė Vilniaus oro uostas – 11,6 proc. Šį oro uostą savo kelionėms rinkosi daugiau nei 550 tūkst. keleivių.

Tuo metu Kauno oro uostas antrąjį šių metų vasaros mėnesį aptarnavo beveik 161 tūkst. keleivių – 4,3 proc. daugiau nei pernai liepą. Palangos oro uoste keleivių srautas liepą pasiekė 45 tūkst. – 7,3 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai.

Skelbiama, kad liepos mėnesį keleiviams iš viso buvo siūlomos 86 skrydžių kryptys: iš Vilniaus oro uosto – 54, Kauno – 26, o Palangos – 6.

Iš viso LTOU tinkle šių metų liepą buvo 8,3 proc. daugiau skrydžių nei per tą patį mėnesį pernai.

Praėjusį mėnesį oro uostai aptarnavo beveik 5,7 tūkst. skrydžių, daugiausiai jų (virš 4 tūkst.) Vilniaus oro uoste. Aptarnautų skrydžių skaičius liepą augo visuose trijuose oro uostuose, ženkliausias augimas (9,2 proc.) užfiksuotas Vilniaus oro uoste. 

Šiame straipsnyje:
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keleiviai
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