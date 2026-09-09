Maikštėnas: norint gerai pasiruošti tokio masto audroms reikia naujų politinių sprendimų

Anot Dariaus Maikštėno, po 2024 metų audros numatytų priemonių nepakanka.
„Planai 2024 metais patvirtinti tam, kad ESO iki 2028 metų būtų pasiruošęs susidoroti su tokio dydžio audromis, kokios buvo 2024 metais. Dabar turėjome dvigubai didesnę audrą. Akivaizdu, kad tų planų ir priemonių, ir mobilizavimo ir valdymo, ir investicijų nepakaks. Esame lenktynėse su gamta ir todėl taip pat reikės koncentruotis, reikės politinių sprendimų“, – trečiadienį Seimo Energetikos ir darnios plėtros komitete sakė D. Maikštėnas.
„Kai 2024 metais buvo nuspręsta neplatinti proskynų iki Latvijos standartų, o apsiriboti kabeliavimu, taip ir dabar reikės tam tikrų politinių sprendimų, kaip teisingai, greitai ir palankiai visuomenei spręsti problemą“, – kalbėjo jis.
D. Maikštėnas aiškino, kad „Ignitis grupė“ kasmet vis daugiau investuoja į ESO tinklą, o 2024 metais įmonės dešimtmečio investicijų planą padidino vienu milijardu eurų – iki 3,5 mlrd. eurų.
Anot jo, grupei labai svarbu turėti stiprų kredito reitingą, kad nekeliant skirstymo tarifo galėtų didinti investicijas: „Dėka skolos ir grupės finansavimo į ESO, įdedama (investuojama – BNS) dukart daugiau nei surenkama iš tarifo.“
Pasak jo, didžioji dalis tinklo pastatyta prieš 40–50 metų, o norint jį modernizuoti ir sustiprinti reikia „didelio atnaujinimo“.
Finansų viceministrė Rūta Carik posėdyje sakė, kad „Ignitis grupė“ akcininkei Finansų ministerijai pateikė planą, kaip didinti tinklo atsparumą ir apsisaugoti nuo tokių sutrikimų bei didinti linijų kabeliavimo apimtis.
„Planas pateiktas, jis apima tiek kabeliavimą, tiek kirtavietes, tiek generatorių įsigijimus, transformatorinių papildomų įrengimus. Planas vertinamas, bus patvirtintas, su juo turės judėti ESO ir „Ignitis“, – posėdyje kalbėjo R. Carik.
ESO vadovas Renaldas Radvila aiškino, jog iki šių metų pabaigos tikimasi nutiesti 1 tūkst. kilometrų požeminių kabelių, o iki 2028 metų – 2 tūkstančius.
Kaip rašė BNS, „Ignitis grupė“ BNS praėjusią savaitę teigė, kad jos netenkina elektros energijos atjungimų mastai, todėl ESO turės „radikaliai“ didinti tinklo atstatymo spartą ir tam skirtų resursų apimtis. Be to, grupė inicijavo vidinį ESO auditą.
„Ignitis grupė“ praėjusią savaitę BNS informavo, kad pradėjo vidinį ESO auditą, skirtą geriau įvertinti bendrovės veiksmus šalinant pastarosios audros padarinius bei tobulinti šiuos procesus ateityje.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius ir finansų ministras Taurimas Valys ne kartą teigė, kad reikės įvertinti ESO ir „Ignitis grupės“ atsakomybę tvarkantis su audros padariniais ir jai ruošiantis.
Po rugpjūčio 22 dienos audros elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau nei 268 tūkst. vartotojų. Trečiadienio rytą elektros dar neturėjo apie 700 vartotojų.
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