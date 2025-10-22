„Marmaluzi“ paleidžia naują ekologiško vaikų maisto gamybos liniją – kryptis į pasaulinę rinką

Spalio 23 dieną „Marmaluzi“ pradeda naujos ekologiškos kūdikių ir vaikų maisto gamybos linijos veiklą, simbolizuojančią ambicingą gamyklos žingsnį į priekį.
Į projektą investuota daugiau kaip 3,2 mln. eurų, o gamybos priestatas pastatytas ir įrengtas per rekordiškai trumpą – vos aštuonių mėnesių laikotarpį. Šis projektas išplečia gamyklos gamybinius pajėgumus ir atveria dar daugiau galimybių eksporto plėtrai.
„Tai ne tik nauja gamybos linija, bet ir naujas žingsnis į kūdikių ir vaikų maisto segmento plėtrą. Per labai trumpą laiką įgyvendinome ambicingą projektą, kuris leis dar labiau stiprinti lietuviško ekologiško kūdikių ir vaikų maisto pozicijas užsienyje“, – sakė Kėdainių konservų fabriko generalinis direktorius Mindaugas Antanaitis.
„Marmaluzi“ – lietuviškas prekės ženklas su pasauline vizija
„Marmaluzi“ – pirmasis ir vienintelis Lietuvoje gaminamas kūdikių ir vaikų maisto prekės ženklas. Jį tėvai vertina už natūralumą, o gamybą palaiko stipri technologinė bazė ir sukaupta patirtis.
2024 m. pradžioje „Marmaluzi“ prekinį ženklą kartu su visa gamybine įranga įsigijo Kėdainių konservų fabrikas, priklausantis „Vikonda“ grupei. Šis sprendimas sustiprino įmonės pozicijas maisto gamybos srityje, atvėrė naujas galimybes kūdikių ir vaikų maisto segmente bei tikimasi padidins lietuviško produkto konkurencingumą eksporto rinkose.
Naujoji gamybos linija įrengta moderniame gamyklos priestate, laikantis aukščiausių ekologiško maisto saugos, kokybės ir tvarumo standartų. Ji leis didinti gamybos apimtis, plėsti produktų asortimentą – įskaitant kūdikių maistą maišelių („pouch“) pakuotėse – ir efektyviau įgyvendinti plėtros strategiją.
„Ši investicija žymi naują etapą Kėdainių konservų fabriko veikloje bei tuo pačiu toliau kryptingai tęsia„Vikonda grupės“ vienos iš siekiamybių – tarptautiškumo įgyvendinimą grupės veiklose, – pridūrė „Vikonda grupės“ generalinis direktorius Mindaugas Snarskis.
Naujas „Marmaluzi“ etapas – modernizacija ir augimas
Kaip pažymi įmonės marketingo vadovė Rasa Miliauskienė, šis naujas startas žymi ir atsinaujinusio „Marmaluzi“ prekės ženklo pradžią – modernizuotą gamybą, aktualizuotą asortimentą ir aiškią tarptautinės plėtros kryptį.
„Šis etapas – ne tik naujos gamybos linijos startas, bet ir dar vienas žingsnis į gamybos bei organizacijos modernizavimą. Kuriame organiškus ir tarptautinėje rinkoje konkurencingus produktus, pagamintus Lietuvoje, išlaikydami tai, kas svarbiausia – rūpestį ir kokybę“, – sakė „Vikonda grupės“ marketingo ir komunikacijos direktorė Inga Austynaitė Rimkė.
Naujos ekologiškos gamybos linijos paleidimas – svarbus žingsnis, atveriantis galimybes Lietuvoje kuriamiems produktams siekti konkurencingumo pasaulinėje rinkoje. Tai investicija, stiprinanti šalies maisto pramonės potencialą ir rodanti, kad kokybė bei lietuviškas požiūris į rūpestį – vertybės, turinčios tarptautinę ateitį.
Apie Kėdainių konservų fabriką
Kėdainių konservų fabrikas – viena didžiausių konservuotų maisto produktų gamyklų Lietuvoje, veikianti nuo 1944 metų. 2024 m. įmonės pajamos sudarė 47,2 mln. eurų, joje dirba apie 250 darbuotojų. Fabrikas eksportuoja į daugiau nei 30 šalių, o eksportas sudaro 36 proc. visos pagamintos produkcijos.
Šiuo metu gamykloje gaminamos aštuonios produktų kategorijos: majonezas, konservuotos daržovės, padažai patiekalų gamybai, specializuoti padažai, pietų rinkiniai, užtepėlės, konservuotos sriubos bei vaikų ir kūdikių maistas.
2024 m. įmonė pelnė vieną aukščiausių maisto saugos įvertinimų – BRCGS Food Safety standarto A+ sertifikatą, taip pat turi ekologiškos gamybos sertifikatą LT-EKO-001 AS.
2025 metais gamykla gavo ir HALAL sertifikatą, kuris suteikia galimybę dalyvauti tarptautinėse tiekimo grandinėse, kuriose HALAL reikalavimai yra privalomi, bei pasiekti vartotojus, kurie renkasi tik religinius standartus atitinkančius produktus.
Apie „Vikonda grupę“
UAB „Vikonda grupė“ vienija 17 augančių verslų, kurių strateginės kryptys – maisto gamyba ir žemės ūkis. Grupėje dirba apie 800 darbuotojų, o 2024 m. konsoliduota grupės apyvarta siekė 98,8 mln. eurų.
„Vikonda grupės“ įmonės eksportuoja produkciją į daugiau nei 30 pasaulio šalių, nuosekliai investuoja į tvarumą, inovacijas ir modernios maisto pramonės plėtrą Lietuvoje.
