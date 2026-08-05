Martynas Katelynas: lėšų poreikis statutinėms įstaigoms yra didelis

„Poreikį mačiau, tikrai didelis. Manau, kad čia tikrai ne vienų metų reikalas, nes tas poreikis yra ne tik atlyginimams, yra ir infrastruktūrai, ir kitiems dalykams, tai ieškosime finansavimo šaltinių visam tam poreikiui atliepti“, – žurnalistams trečiadienį sakė M. Katelynas.
„Manau, kad pavyks padaryti maksimaliai pagal galimybes, bet kai turėsiu konkrečius skaičius, tada juos ir pranešiu“, – pažymėjo jis.
Taip vidaus reikalų ministras kalbėjo žiniasklaidai skelbiant, kad policija, ugniagesiai ir pasieniečiai kitų metų valstybės biudžete papildomai prašo numatyti beveik 350 mln. eurų.
Policijos departamentas norėtų 168,7 mln. eurų, Valstybinės sienos apsaugos tarnyba – 134,5 mln. eurų, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas – 43,9 mln. eurų papildomo finansavimo.
Papildomą apie 350 mln. eurų poreikį kitąmet pareigūnų algoms didinti ir kitoms skatinimo priemonėms dar balandžio pabaigoje buvo įvardijęs tuometis vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
Jis tuomet teigė, kad daugiausia rūpesčių kelia pareigūnų materialinės bazės atnaujinimas.
„Yra intensyvūs pokalbiai ir su Finansų ministerija, ir su premjeru dėl to, kokios yra valstybės galimybės, nes turime atsižvelgti ne tik į lūkesčius, bet ir į tai, kiek galime padaryti“, – trečiadienį sakė M. Katelynas.
Jis liepos pabaigoje kėlė idėją didesnę dalį lėšų pareigūnų algoms numatyti įstaigų biudžetuose, joms peržiūrint, ar tikslingai naudojami pinigai automobiliams.
„Aš nesakau, kad kažkas švaisto, bet visuomet norint kažkokių pokyčių, pirmiausia žiūrima į vidinius resursus, tą patį ir ministerijoje darome“, – nurodė vidaus reikalų ministras.
„Mano nuomone, kai kurie dalykai gali palaukti keletą metų. Jeigu mes tikrai dedame prioritetą ant pareigūnų atlyginimų, galbūt galėtų pavažinėti porą metų senesniu automobiliu, bet gauti didesnį atlyginimą“, – pridūrė jis.
2026 metų valstybės biudžete visai vidaus reikalų sistemai skirta 1,07 mlrd. eurų.
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