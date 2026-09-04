 „Maxima grupė“ šiemet išmokėjo 101 mln. eurų dividendų

„Maxima grupė“ šiemet išmokėjo 101 mln. eurų dividendų

2026-09-04 11:04
BNS inf.

Didžiausios mažmeninės prekybos grupės Baltijos šalyse „Maxima grupė“ akcininkei – Nerijaus Numos kontroliuojamai vienai didžiausių Lietuvos verslo grupių „Vilniaus prekyba“ už 2025 metus šiemet išmokėjo 101 mln. eurų dividendų, penktadienį pranešė grupė.

<span>„Maxima grupė“ šiemet išmokėjo 101 mln. eurų dividendų</span>
„Maxima grupė“ šiemet išmokėjo 101 mln. eurų dividendų / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

Pernai akcininkei buvo išmokėta 106 mln. eurų dividendų už 2024 metus.

Kaip rašė BNS, „Vilniaus prekybai“ pernai gruodį taip pat išmokėta 424 mln. eurų dividendų iš „Maxima grupės“ verslų Lenkijoje ir Bulgarijoje perleidimo kitai tos „Vilniaus prekybos“ įmonei.

„Maxima grupė“ pernai uždirbo 209 mln. eurų konsoliduoto grynojo pelno – 53,7 proc. daugiau, o tai lėmė 77,6 mln. eurų pelnas iš Lenkijos ir Bulgarijos įmonių perleidimo. Be šios sumos grynasis pelnas mažėjo apie 2,3 procento.

Pirmąjį šių metų pusmetį grupės grynasis pelnas, įskaitant nuostolį dėl šių įmonių perleidimo, augo 55 proc. iki 85,7 mln. eurų, o pajamos – 2,8 proc. ir siekė 2,03 mlrd. eurų.

„Vilniaus prekyba“ valdo 100 proc. „Maxima grupės“ akcijų.

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