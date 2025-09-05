„Maxima Grupės“ įmonių konsoliduotosios pajamos pirmąjį 2025 metų pusmetį siekė 3,07 mlrd. eurų

Tuo metu konsoliduotos tų pačių parduotuvių, veiklą vykdžiusių ir pernai, mažmeninės prekybos pajamos, skaičiuojant pastoviu valiutos kursu, augo 2,3 proc., praneša „Maxima Grupė“.
Lyginant su 2024 m. pirmuoju pusmečiu, kai buvo fiksuotas pelningumo mažėjimas, šiemet grupės EBITDA augo 17 mln. eurų ir sudarė 226 mln. eurų, o EBITDA marža padidėjo nuo 7 proc. iki 7,3 proc.
„Šiam pokyčiui daugiausia įtakos turėjo Estijos ir Lenkijos mažmeninės prekybos EBITDA pagerėjimas, daugiausia dėl efektyvesnio veiklos sąnaudų valdymo“, – rašoma pranešime.
Pažymima, jog investicijos į ilgalaikį turtą 2025 m. pirmąjį pusmetį siekė 67 mln. eurų. Tai 30 mln. eurų mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai.
Nurodoma, jog šį skirtumą lėmė pernai užbaigtos logistikos centro Lietuvoje statybos ir praėjusiais metais įvykę parduotuvių ir sklypų įsigijimai.
MAXIMA GRUPĖ, UAB valdo prekybos tinklus „Maxima“ (Baltijos šalyse), „Stokrotka“ (Lenkijoje), „T Market“ (Bulgarijoje) ir elektroninę maisto prekių parduotuvę „Barbora“, veikiančią Baltijos šalyse.
MAXIMA GRUPĖ, UAB priklauso „Vilniaus prekybos“ įmonių grupei, kuri per dukterines įmones valdo investicijas į mažmeninės prekybos ir vaistinių tinklus bei nekilnojamojo turto projektų vystymo ir nuomos paslaugų įmones Baltijos šalyse, Švedijoje, Lenkijoje ir Bulgarijoje.
