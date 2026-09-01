 „Maxima“ pardavė mokėjimų bendrovę „Sollo“: atskleidė, kas pirkėjas

„Maxima“ pardavė mokėjimų bendrovę „Sollo“: atskleidė, kas pirkėjas

2026-09-01 10:57
BNS inf.

Didžiausią Lietuvoje mažmeninės prekybos tinklą valdanti bendrovė „Maxima LT“ pardavė mokėjimo paslaugų tiekėją „Sollo“ Latvijos įmonei „Onebill“.

<span>„Maxima“ pardavė mokėjimų bendrovę „Sollo“: atskleidė, kas pirkėjas</span>
„Maxima“ pardavė mokėjimų bendrovę „Sollo“: atskleidė, kas pirkėjas / I. Gelūno / BNS nuotr.

Sandorio vertė neskelbiama, jis baigtas gavus Lietuvos banko bei vyriausybinės Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos pritarimą, antradienį pranešė bendrovė.

„Maxima LT“ teigimu, „Sollo“ parduota „Maximai“ koncentruojantis į pagrindinę veiklą – mažmeninę prekybą.

100 proc. komunalinių bei kitų įmokų surinkimu besiverčiančios „Sollo“ akcijų „Maxima LT“ valdė nuo 2025 metų vasario 6-osios. Jos paslaugos teikiamos tinklo parduotuvėse per kasos terminalus.

Pernai „Sollo“ pajamos siekė 5,06 mln. eurų – maždaug tiek pat, kiek užpernai (5,08 mln. eurų), grynasis pelnas – 1 mln. eurų – 35,2 proc. mažiau (1,58 mln. eurų).

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