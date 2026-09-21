Mažeika apgailestauja: apie tai sužinojau iš viešosios erdvės

„Sužinojome (apie būsimos gamyklos vietą – BNS) iš viešosios erdvės ir tikrai stebina, kad jau antrą kartą lipama ant to paties grėblio prisimenant „Rheinmetall“ gamyklos visą procesą – sklypų paėmimą, viešinimą. (...) Tikrai norėtųsi, kad ne iš viešosios erdvės sužinotume apie tokius projektus“, – pirmadienį LRT radijui sakė Kęstutis Mažeika.
„Tas „Genetinių išteklių“ veiklos tęstinumas yra labai svarbus ir šioje vietoje pasiruošiamieji darbai galėjo jau būti, nes yra gyvi gyvūnai, kuriems reikia tam tikros erdvės (...). Yra tam tikrų niuansų, tie patys Europos Sąjungos įsipareigojimai, kur bus keblumų, kuriuos reikės spręsti“, – pridūrė jis.
Pasak K. Mažeikos, iš anksto informavus apie planuojamą gamyklos vietą būtų buvę lengviau pasiruošti „Genetinių išteklių“ veiklos iškeldinimui ir jos tęstinumui.
„Genetinių išteklių“ vadovas Audrius Zalatoris BNS valdžios veiksmus vadino „buldozeriu“ bei teigė, kad apie būsimas gamyklos statybas jis sužinojo tik praėjusią savaitę.
Žemės ūkio ministras teigė dar nekalbėjęs su ekonomikos ir inovacijų ministru Edvinu Grišku, kuris su „RSI Europe“ praėjusią savaitę pasirašė stambaus investicinio projekto sutartį.
„Dar nepasikalbėjom, gavom signalą, kad planuoja ateiti, pristatyti, kas čia kaip bus. Dar kartą apeliuojame į tai, kad jau buvo tų atvejų, kai pasimokėme, kad valstybėje neturėtų taip vykti“, – pabrėžė K. Mažeika.
Anot ministro, prasta komunikacija kelia tiek gyventojų, tiek institucijų pasipiktinimą: „Turime akivaizdų pavyzdį, kad tas nesusikalbėjimas kelia pasipiktinimą mažų mažiausiai ne tik tarp institucijų, bet matom ir gyventojų reakcijas“, – sakė ministras.
„RSI Europe“ vadovas Tomas Milašauskas teigė, kad būsimoje gamykloje galės dirbti ir vietos bei Panevėžio gyventojai, be to, pagerės kelių infrastruktūra.
„Galbūt atsiras daugiau asfaltuotų kelių, atsiras 40 papildomų darbuotojų, kurie arba iš vietinių apylinkių, arba Panevėžio miesto važinės, galbūt aktyvumas padidės, atsiras ir darbo galimybės“, – LRT radijui sakė T. Milašauskas.
Kaip rašė BNS, „RSI Europe“ iki 50 mln. vertės gynybos sistemų gamykla turėtų iškilti beveik 125 hektarų ploto sklype Upytės seniūnijoje, o jos statybas numatoma pradėti kitų metų pradžioje.
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