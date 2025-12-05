„Megoje“ atidaroma vienintelė Kaune „Xiaomi“ parduotuvė

Pasak „Xiaomi“ mažmenos komercijos vadovo Roberto Rentausko, sprendimą naująją parduotuvę atidaryti būtent „Megoje“ lėmė ne tik dideli lankytojų srautai, patogi vieta, bet ir panašios vertybės.
„Mega“ – viena lankomiausių vietų regione, lengvai pasiekiama tiek kauniečiams, tiek miesto svečiams, turinti puikias automobilių statymo ir susisiekimo galimybes. Į šį prekybos centrą žmonės užsuka ne tik apsipirkti – jie ieško naujovių ir technologinių patirčių. Be to, čia susitinka modernumo, patogumo ir tvarumo vertybės, visiškai atitinkančios „Xiaomi“ filosofiją. Taigi norėdami suteikti galimybę lankytojams išbandyti mūsų technologijas, suprasti, kaip jos gali pagerinti kasdienį gyvenimą, būtent šiame prekybos centre ir įkurdinome tikrus „Xiaomi“ namus – erdvę, kurioje galima paliesti ir suprasti visą šiuo prekės ženklu pažymėtą ekosistemą: nuo telefonų ir planšečių iki robotų siurblių, elektrinių paspirtukų ar išmaniųjų namų sprendimų. Patirti, kaip jie veikia, padės čia dirbantys profesionalūs konsultantai“, – sakė R. Rentauskas.
„Mega“ valdančios bendrovės „Harmony Property Management | Baltic RED“ rinkodaros vadovas Laimis Binderis pabrėžia, kad „Xiaomi“ parduotuvė išplės ir dar labiau sustiprins technologijų segmentą prekybos centre.
„Matome augantį mūsų lankytojų susidomėjimą išmaniosiomis technologijomis bei praktiška buitine technika, todėl „Xiaomi“ atėjimas į „Megą“ yra logiškas žingsnis. Lankytojams svarbu turėti galimybę gyvai išbandyti įrenginius, o ši parduotuvė, veikianti kaip technologinių patirčių centras, būtent tai ir suteiks – erdvę realiai pajusti technologijų naudą kasdienybėje“, – sakė L. Binderis.
Duris atversianti „Xiaomi“ įsikurs pirmame „Megos“ aukšte, šalia parduotuvės „Drogas“.
Naujausi komentarai