„Mere“ uždaryta, bet istorija nesibaigė

Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas teigė, kad situacija yra stebima, tačiau kol kas laukiama atsakingų institucijų išvadų.
„Savo ruožtu kreipėmės į atsakingas institucijas, kurios vertina galimus bandymus apeiti sankcijas. Laukiame atsakymų ir kitų institucijų vertinimų. Matysime, stebime visą situaciją, nes sankcijų apėjimui Lietuvoje vietos nėra“, – pabrėžė E. Grikšas.
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LNK.LT primena, kad Europos Sąjunga į sankcionuotų asmenų sąrašą įtraukė prekybos tinklo grupės „Svetofor Group“ savininkus, kuriems priklauso ir Lietuvoje veikiančios „Mere“ parduotuvės.
Nuo praėjusio ketvirtadienio visi šių asmenų pinigai ir turtas ES įšaldyti, jiems draudžiama suteikti lėšų ar kitų ekonominių išteklių.
Į ES sankcionuotų asmenų sąrašą patekusių „Svetofor Group“ įkūrėjams ir bendrasavininkams priklauso daugiau kaip 2,2 tūkst. parduotuvių Rusijoje ir kitose šalyse, veikiančių su prekių ženklais „Svetofor“, „Mere“ ir „MyPrice“.
Skelbta, kad Rusijos verslininkas S. Šnaideris įtrauktas į ES šią savaitę priimtą 21-ąjį sankcijų paketą.
Praeitą penktadienį visos „Mere“ parduotuvės buvo staiga uždarytos, tačiau dabar vietoje jų pradėjo veikti parduotuvės kitu pavadinimu.
O liepos 27 dieną Ekonomikos ir inovacijų ministerija kreipėsi į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą prašydama įvertinti, ar naujausiu Europos Sąjungos sankcijų paketu suvaržyti asmenys nėra susiję su Lietuvoje veikiančiomis įmonėmis ir ar jiems neturėtų būti taikomi ribojimai.
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