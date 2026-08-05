„Michelin“ žvaigždę pelniusio restorano šefas atsisveikina: ačiū, kad buvote kartu

„Mieli svečiai, bičiuliai ir visi, kurie buvote kartu, per šiuos ketverius metus T. Ševčenkos gatvėje sukūrėme ne tik restoraną. Sukūrėme vietą, kurioje susitiko žmonės, pokalbiai, šventės, prisiminimai ir daugybė gražių vakarų. Ši kelionė mums atnešė nepaprastų patirčių – kartu augome, eksperimentavome ir pasiekėme tai, apie ką galėjome tik pasvajoti – „Michelin“ žvaigždę“, – savo feisbuko paskyroje rašė virtuvės šefas.
Pasak „Demo Loftas“ virtuvės šefo, nedidelė virtuvė jam ir jo komandai tapo per ankšta. Kalbėdamas apie „išaugtus marškinėlius“ T. Eidukevičius pabrėžė, kad niekur nedingsta iš kulinarijos apsaulio – tiesiog veiklą tęs erdvesnėse patalpose, kurių paieškos dar tęsiasi.
Pasak šefo, su dideliais tikslais ateina ir natūralios ribos.
„Išaugus tiek dieninei veiklai, tiek vakariniam restoranui, supratome, kad abiem šioms vizijoms kokybiškai sutapti ir vystytis mūsų kelių kvadratų virtuvėje tapo per daug sudėtinga. Todėl atėjo metas kiekvienam judėti savo pasirinkta kryptimi. Nuo šiol „Demolofto“ veiklą ir toliau tęs Dalia ir Andželika, o aš kartu su savo komanda pradedu naują etapą. Dėl šio pokyčio mūsų kelias T. Ševčenkos gatvėje skaičiuoja paskutines dvi savaites. Esame be galo dėkingi kiekvienam, kuris buvo šios kelionės dalimi – mūsų svečiams, atsidavusiai komandai ir visiems, kurie savo buvimu, palaikymu ir pasitikėjimu padėjo mums augti“, – atviravo šefas socialiniuose tinkluose, kviesdamas susitikti paskutiniams kartams prie jų stalo.
Daugiau skaitykite čia:
Naujausi komentarai