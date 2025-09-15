Mindaugas Keizeris: „Rheinmetall“ amunicijos gamyklos statybos pradžia – jau netrukus

Vis dėlto M. Keizeris pripažįsta, kad projektas nevyksta tiksliai pagal anksčiau suplanuotą grafiką. Anksčiau skelbta, kad parengiamieji darbai galėtų prasidėti jau vasarą arba rudenį.
„Ką jau bus galima fiziškai matyt, tai turbūt yra savaičių klausimas – savaitės, dviejų, trijų savaičių klausimas – rugsėjo antra pusė, spalis – jau prasidės sklypo aptvėrimo, parengimo darbai (...). Yra atrinkti jau rangovai, kurie darys viso sklypo aptvėrimo darbą, baigiama atranka rangovų, kurie atliks parengiamuosius sklypo darbus, kad paruoštų arba laikinas, arba nuolatinę tam tikrą infrastruktūrą, pavyzdžiui, privažiavimo keliukai, laikinos apgyvendinimo vietos, laikinas ofisas“, – BNS sakė M. Keizeris.
Be to, anot jo, „Rheinmetall“ nutarė nuskenuoti visą sklypą ir pažiūrėti, ar po žeme nėra nuo karo laikų likusių sprogmenų ar kitų panašių pavojingų dalykų.
„Prieš pradedant stumdyt, statyti, gręžti, kad nestotų ir vėliau darbai, tai šitie dalykai vyksta“, – pridūrė „Epo-G“ vadovas.
Ką jau bus galima fiziškai matyt, tai turbūt yra savaičių klausimas.
M. Keizerio teigimu, pagrindinis statybų rangovas dar nepasirinktas, dabar vyksta aktyvus derybų etapas. Jį tikimasi pasirinkti per kelis artimiausius mėnesius: „Tikrai norim padaryt ir greitai, ir efektyviai, ir kokybiškai, tai yra nei per pigiai, bet ir tikrai nebrangiai.“
„Nesakau, kad mes esame priekyje savo suplanuoto kalendoriaus. Mes tas rizikas matėm, išsakėm ir partneriams. Bet projektas tikrai nėra eilinis. Čia viena dalis. Antra dalis yra ta, kad mes projekto grafikus paišomės pagal vadinamą šlapią, arba šaltąjį žiemos sezoną. Ir tą riziką kėlėm. Tai mūsų noras bent jau turėti rangovus dar šiais metais, kad šiemet būtų galima pradėti fiziškai darbus daryti, bent jau tuos būtinuosius, kurie kurie galėtų jau būt atlikti iki įšalo ar iki didelės drėgmės“, – kalbėjo „Epso-G“ vadovas.
M. Keizeris tikina, kad 2027 metų pradžia, kaip skelbta anksčiau, tebėra projekto pabaigos data: „Į šitą terminą ir orientuojamės kartu su partneriais.“
Pasak jo, būsimos gamyklos įranga jau užsakyta, ruošiamasi jos gamybai, atlikti avansiniai mokėjimai, o antras mokėjimas bus atliktas iki rugsėjo pabaigos.
BNS rašė, kad „Swedbank“ neseniai suteikė 73 mln. eurų ilgalaikę paskolą „Epso-G“ būtent projektui Baisogaloje finansuoti. Be to, „Epso-G“ į projekto dalininkę – jos antrinę bendrovę „Epso-G Invest“ – investavo papildomai 18,644 mln. eurų. Pradiniame etape jos įnašas siekė apie 36,5 mln. eurų.
Kita projekto netiesioginė dalininkė – valstybės valdoma įmonė „Valstybės investicinis kapitalas“ (VIK) neseniai padidino jos iš dalies valdomos „Epso-G Invest“ įstatinį kapitalą 3,656 mln. eurų, be to, VIK su valstybės garantija šį rudenį ketina išleisti 10 metų trukmės iki 54,5 mln. eurų obligacijų emisiją.
VIK vadovas Vaidas Daktariūnas BNS patvirtino, kad finansų ministras jau yra pasirašęs valstybės garantiją naujoms obligacijoms, o jas planuojama išleisti šį rudenį viena arba dviem dalimis.
Anot M. Keizerio, kol kas finansavimo projektui pakanka.
„Iš mūsų pusės nebeturėtų būti šiemet (daugiau finansinių injekcijų – BNS), nebent bus kažkokios sąlygos, susijusios su ranga ir jeigu tai leis paspartinti ir bus tam natūralus pagrįstas poreikis, mes tada esam atviri, nes visų interesas yra kuo anksčiau, sparčiau. Jeigu bus poreikis finansavimo, tai tada spręsim“, – BNS kalbėjo pašnekovas.
Ieškoma sprendimų, kaip aprūpinti gamyklą elektra
M. Keizeris pranešė, kad „Rheinmetall“ sutarta, jog visą energiją gamyklai bus siekiama gaminti iš atsinaujinančių išteklių, o gamtinės dujos nebus naudojamos.
„Bet elektros energijos pakankamai nemažos galios reikės. Tam dirba tiek ESO, tiek „Litgrid“, kad padidintų galią, užtikrintų reikiamą. Bet koks energijos kiekis yra racionalus, kiek saulės ar vėjo tame sklype įmanoma pagaminti, dar vertinsime“, – sakė projekto partnerės vadovas.
„Dėl elektros atvedimo į „Rheinmetall“ gamyklą nėra paprasta, bet sprendimų mes ieškom, derinamės, randam ir yra suplanuoti darbai. O kadangi objektas bus imlus energijai, tai jis viduj turės irgi atskirą savo infrastruktūrą, tai turės ir pastotėlę, ir transformatorių, ir visa kita. Tai tas irgi bus padaryta“, – kalbėjo M. Keizeris.
BNS rašė, kad „Rheinmetall“ kartu su dviem Lietuvos valstybės valdomomis įmonėmis – „Epso-G“ įmone „Epso-G Invest“ ir Giraitės ginkluotės gamykla – šiemet pradeda įgyvendinti 260-300 mln. eurų preliminarios vertės 155 mm artilerijos amunicijos gamyklos Baisogaloje projektą.
Vokietijos koncerno įmonės „Rheinmetall Expal Munitions“ vadovas Jose Manuelis Fernandezas Boschas (Chosė Manuelis Fernandezas Bošas) šių metų pradžioje sakė, jog nauja gamykla Baisogaloje turėtų pradėti veikti 2027-ųjų pradžioje.
„Epso-G Invest“ vadovas Tomas Varneckas interviu BNS yra sakęs, kad gamyklą Baisogaloje tikimasi pradėti statyti šiemet vasarą arba rudenį, o jei viskas klostysis sėkmingai, ji bus baigta iki 2026 metų rudens.
Pernai vasarą šalims pasirašius investicijų sutartį skelbta, jog Vokietijos koncernas būsimoje gamykloje ketina sukurti bent 150 naujų darbo vietų.
Pagal pernai gruodį pasirašytą sutartį „Rheinmetall“ priklauso 51 proc., „Epso-G Invest“ – 48 proc., o Giraitės ginkluotės gamyklai – 1 proc. įmonės „Rheinmetall Defence Lietuva“ akcijų.
