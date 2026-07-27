Ministerija mato galimus „Mere“ bandymus apeiti ES sankcijas keičiant pavadinimą

Viceministras Paulius Petrauskas pirmadienį teigė, kad tai galimai bandoma padaryti keičiant parduotuvių pavadinimą.
„Tokių įtarimų matome – vien dėl to, kad keičiamas (parduotuvių – BNS) pavadinimas tose pačiose lokacijose. Tai tiesiog, užbėgant įvykiams už akių, raginame mūsų institucijas įdėmiau stebėti sankcijų taikymą ir sankcijų apeidinėjimą“, – LRT radijui sakė P. Petrauskas.
BNS žiniomis, ministerijai kilo įtarimų, kad parduotuvės su „Mere“ pavadinimu gali būti pervadinamos į „Ola“.
Ministerija kreipėsi į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą (FNTT), prašydama įvertinti, ar ES 21-uoju sankcijų paketu sankcionuoti asmenys yra susiję su Lietuvoje veikiančiomis įmonėmis ar kitais subjektais, ir ar yra pagrindas jų atžvilgiu taikyti ribojamąsias priemones.
„Kai sankcionuoti Rusijos verslo interesai mėgina grįžti į mūsų rinką kitais pavadinimais ar per tarpininkus, tai nėra tik verslo klausimas – tai bandymas apeiti Europos Sąjungos sankcijas“, – pranešime teigė ministras Edvinas Grikšas.
Praėjusią savaitę ES paskelbė įvedanti sankcijas papildomai 168 subjektams ir 48 asmenims, tarp jų – ir „Svetofor Group“ savininkams, kuriems priklauso prekybos tinklas „Mere“.
Kaip rašė BNS, į sankcijų sąrašą įtrauktas „Mere“ savininkas Rusijos verslininkas Sergejus Šnaideris. Ministerija teigė, kad nuo ketvirtadienio visi „Svetofor Group“ savininkų pinigai ir turtas ES privalo būti įšaldytas.
Portalas „15min“ penktadienį skelbė, kad uždaromos visos 20 šio tinklo parduotuvių. „Mere“ atstovė BNS tuomet patvirtino, kad „dėl techninių kliūčių visos parduotuvės nedirba“, bet nekomentavo, ar parduotuvės uždarytos laikinai bei ar tai susiję su paskelbta informacija apie sankcijas.
Įmonės interneto puslapyje buvo nurodyta, kad Lietuvoje veikia 26 „Mere“ parduotuvės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Panevėžyje, Šalčininkuose, Šilutėje, Telšiuose, Jonavoje, Tauragėje, Jurbarke, Kretingoje, Marijampolėje, Kaune, Mažeikiuose, Naujoje Akmenėje, Utenoje, Plungėje ir Radviliškyje.
Pirmadienį nebeveikia „Mere“ interneto puslapis, ištrinta socialinio tinklo „Facebook“ paskyra.
„Svetofor Group“ įkūrėjams ir bendrasavininkams priklauso daugiau kaip 2,2 tūkst. parduotuvių Rusijoje ir kitose šalyse, veikiančių su prekių ženklais „Svetofor“, „Mere“ ir „MyPrice“.
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