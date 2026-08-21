Ministerija: mažesnių miestelių gyventojų patogumui – 81 naujas paštomatas

Ministro Juro Taminsko teigimu, paštomatų tinklo plėtra yra svarbus žingsnis stiprinant regionų infrastruktūrą ir mažinant atskirtį tarp miestų ir kaimų.
„Siekiame, kad paštomatai gyventojams būtų lengvai pasiekiami kuo arčiau jų namų visoje šalyje. Dar 100 naujų paštomatų padės geriau atliepti augančius gyventojų poreikius, ypač artėjant laikotarpiui, kai siuntų srautai būna didžiausi“, – pranešime teigė J. Taminskas.
Be to, iki metų pabaigos įmonė 100-te paštomatų planuoja įrengti laiškų dėžučių funkcijas – per jas bus galima siųsti popierinius laiškus bei atvirlaiškius.
Dabar Lietuvos paštas turi 531 paštomatą 135 miestuose ir gyvenvietėse.
Kaip rašė BNS, įmonės tinklas iki 2028 metų bus išplėstas beveik dukart – iki daugiau nei 700 paštomatų.
Pernai siuntų kiekiai, siunčiami per įmonė paštomatus, augo 21,1 proc.
Naujausi komentarai