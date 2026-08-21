 Ministerija: mažesnių miestelių gyventojų patogumui – 81 naujas paštomatas

Ministerija: mažesnių miestelių gyventojų patogumui – 81 naujas paštomatas

2026-08-21 17:39
BNS inf.

Valstybės valdomo Lietuvos pašto tinklas Šį rudenį bus išplėstas dar 100 naujų paštomatų, iš jų 81 bus įrengtas mažesniuose miesteliuose, penktadienį pranešė Susisiekimo ministerija.

<span>Ministerija: mažesnių miestelių gyventojų patogumui – 81 naujas paštomatas</span>
Ministerija: mažesnių miestelių gyventojų patogumui – 81 naujas paštomatas / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

Ministro Juro Taminsko teigimu, paštomatų tinklo plėtra yra svarbus žingsnis stiprinant regionų infrastruktūrą ir mažinant atskirtį tarp miestų ir kaimų.

„Siekiame, kad paštomatai gyventojams būtų lengvai pasiekiami kuo arčiau jų namų visoje šalyje. Dar 100 naujų paštomatų padės geriau atliepti augančius gyventojų poreikius, ypač artėjant laikotarpiui, kai siuntų srautai būna didžiausi“, – pranešime teigė J. Taminskas.

Be to, iki metų pabaigos įmonė 100-te paštomatų planuoja įrengti laiškų dėžučių funkcijas – per jas bus galima siųsti popierinius laiškus bei atvirlaiškius.

Dabar Lietuvos paštas turi 531 paštomatą 135 miestuose ir gyvenvietėse.

Kaip rašė BNS, įmonės tinklas iki 2028 metų bus išplėstas beveik dukart – iki daugiau nei 700 paštomatų.

Pernai siuntų kiekiai, siunčiami per įmonė paštomatus, augo 21,1 proc.

Šiame straipsnyje:
ministerija
paštomatai
Lietuvos paštas
paštomatai miesteliuose
Susisiekimo ministerija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų