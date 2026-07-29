Ministerija: penkiems Lietuvos įmonių projektams – 8,8 mln. eurų finansavimas

Skelbiama, kad lėšos bus investuojamos į Lietuvos įmonių vykdomus gynybos ir saugumo technologijų kūrimo bei gamybos projektus.
„Šis finansavimas padės įmonėms kurti ir gaminti aukštos pridėtinės vertės technologijas, stiprins mūsų pramonės pajėgumus bei skatins inovacijas srityse, kurios yra strategiškai svarbios visai Europai“, – pranešime teigia ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
Finansavimas skirtas bendrovei „Kongsberg NanoAvionics“ kartu su „Astrolight“, kurios kurs naujos kartos mažojo palydovo platformą su lazerinio ryšio technologija, skirtą saugiam ir sparčiam duomenų perdavimui.
„Astrolight“ taip pat įgyvendins atskirą projektą, kuriuo bus kuriami lazerinės komunikacijos terminalai, užtikrinsiantys saugų ryšį tarp judančių ir stacionarių platformų.
Finansavimas skirtas ir bendrovės „Novian Pro“ kartu su Vytauto Didžiojo universitetu vykdomam projektui, kuris leis ne tik stebėti bei analizuoti hibridines grėsmes, bet ir prognozuoti jų raidą, siūlyti galimus atsako scenarijus.
Taip pat bendrovė „8Devices“ vystys dirbtiniu intelektu paremtą platformą kariniams bepiločiams orlaiviams, o „Commesh“ kurs išmanių jutiklių tinklą, skirtą didelių teritorijų stebėjimui ir veikimui sudėtingomis sąlygomis, kai nėra ryšio infrastruktūros.
Ministro E. Grikšo teigimu, šių metų ketvirtąjį ketvirtį planuojama skelbti antrąjį kvietimą, skirtą gynybos pramonės įmonių STEP technologijų gamybos pajėgumams didinti.
Anot ministerijos, pagal pirmąjį kvietimą iš viso buvo gauta 16 projektų.
Projektai bus įgyvendinami tiek Sostinės, tiek Vidurio ir vakarų Lietuvos regionuose. Jų veiklos turės būti baigtos iki 2029 m. rugsėjo 1 d.
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