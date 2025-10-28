Ministras: „Stadler“ elektrinis traukinys – didžiausias pokytis geležinkelių istorijoje

„Tai yra ilgo ir nenutrūkstamo proceso, sunkaus darbo ir įveiktų iššūkių rezultatas. Iš esmės tai yra didžiausias pokytis nepriklausomos Lietuvos istorijoje geležinkelių sektoriuje“, – pristatymo renginyje antradienį kalbėjo Juras Taminskas.
„Tai yra ne žingsnis į priekį, o keliolika žingsnių į priekį: komfortas, dydis, technologinis išpildymas, kaip matėme (traukinys pritaikytas – BNS) ir asmenims su negalia – yra nuorodos brailio raštu, nėra laiptelių, padaryti nuolydžiai“, – teigė jis.
„Stadler“ gamykla Lenkijoje elektrinį traukinį pagamino valstybės valdomų „Lietuvos geležinkelių“ (LTG) užsakymu. Pradėti vežti keleivius šiuo traukiniu planuojama kitais metais.
Pagal 2023 metų birželį pasirašytą 226,5 mln. eurų vertės sutartį Šveicarijos traukinių gamybos koncerno „Stadler Rail“ antrinė įmonė Lenkijoje „Stadler Polska“ pagamins 9 elektrinius bei 6 baterinius traukinius, iki 2037 metų užtikrins techninę pagalbą, jų priežiūrą ir atsarginių dalių tiekimą.
Naujieji elektriniai traukiniai bus erdvesni ir pritaikyti visiems keleiviams, įskaitant ir turinčius fizinio judėjimo sunkumų. Po kelių dešimtmečių į traukinius sugrąžinta ir bistro zona.
Naujausi komentarai