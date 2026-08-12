Ministro patarėjas: sumažėjus „airBaltic“ skrydžių, keleiviai nenukentės, nes bus alternatyvų

Anot ministro Juro Taminsko patarėjo, šiuo metu „airBaltic“ Lietuvoje veiklą vykdo įprastai, o dalis žiemos sezono maršrutų yra koreguojami – nutraukiami skrydžiai iš Vilniaus į Berlyną, Jungtinius Arabų Emiratus, iš Palangos – į Tenerifę.
„Šie pokyčiai nereiškia krypčių praradimo Lietuvos keleiviams, kadangi yra užtikrinamos alternatyvos. Į Berlyną iš Vilniaus žiemos sezonu skraidys „Wizz Air“, į Dubajų ir toliau tiesioginius skrydžius vykdys pernai atvestos naujos oro linijos „flydubai“, o į Tenerifę ir toliau bus galima skristi tiesiogiai iš Vilniaus „airBaltic“, – Eltai nurodė susisiekimo ministro patarėjas Lukas Paškevičius.
Anot jo, Lietuvoje veikia kiti stiprūs oro vežėjai, tokie kaip Suomijos „Finnair“ ir Lenkijos „LOT“, kurie galėtų perimti dalį šalies rinkos ir užtikrinti tinkamą susisiekimą.
„Ministras Juras Taminskas Lietuvos oro uostų vadovybei pavedė parengti konkretų veiksmų planą tuo atveju, jei „airBaltic“ reikšmingai mažintų skrydžių apimtis ar pasitrauktų iš Lietuvos. Artimiausiu metu ministras susitiks su Lietuvos oro uostų vadovybe ir aptars šį planą“, – tikino ministro patarėjas.
Su finansiniais sunkumais susidurianti „airBaltic“ kitų Baltijos šalių vyriausybėms anksčiau buvo pateikusi siūlymus įsigyti dalį akcijų, tačiau premjeras Mindaugas Sinkevičius antradienį sakė dar neturintis atsakymo, ar šalis tai svarstytų, situaciją teigė ketinantis aptarti su Latvijos premjeru.
Atsižvelgdama į 2025 m. finansinius rezultatus ir rinkos sąlygas, „airBaltic“ sustabdė planuojamą viešą akcijų platinimą ir šiuo metu nelaiko jo potencialiu kapitalo šaltiniu 2026-iesiems, skelbta metinėje „airBaltic“ ataskaitoje.
Joje nurodoma, kad nepaisant numatomo veiklos ir komercinių rezultatų pagerėjimo, 2026 m. oro linijos veiks su neigiamu laisvu pinigų srautu, o remiantis dabartinėmis prognozėmis vadovybė tikisi, kad šio žiemos sezono veiklai finansuoti reikės papildomos 100–150 mln. eurų kapitalo injekcijos.
Aviakompanijos „airBaltic“ nuostoliai praėjusiais metais siekė 44,337 mln. eurų ir buvo 2,7 karto mažesni nei 2024 metais. Pernai „airBaltic“ apyvarta lyginant su 2024 m. padidėjo 4,2 proc. ir siekė 779,344 mln. eurų.
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