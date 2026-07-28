MRU Sūduvos akademija keliasi į naujus namus Marijampolės centre

Naujosios erdvės keičia ne tik Akademijos kasdienybę. Tai svarbus pokytis visam Sūduvos regionui, stiprinantis aukštojo mokslo infrastruktūrą ir atveriantis daugiau galimybių studijoms, mokslui, partnerystėms ir regiono augimui.
Naujasis pastatas įrengtas atsižvelgiant į šiuolaikinio universiteto poreikius. Čia po vienu stogu telpa studijų, mokslo, praktinės veiklos, renginių ir bendruomenės erdvės.
Pirmajame aukšte įrengtos STEAM atviros prieigos centro, bibliotekos ir skaityklos erdvės, antrajame aukšte įsikūrė MRU Sūduvos akademijos administracija. Trečiajame ir ketvirtajame aukštuose įrengta keturiolika modernių auditorijų, medijų erdvė bei specializuotos mokymosi ir praktinės veiklos erdvės. Trečiajame aukšte taip pat veiks universali auditorija konferencijoms ir akademiniams renginiams bei Akademijos muziejus.
Pastatas pritaikytas įvairiems bendruomenės poreikiams. Jame įdiegta moderni rekuperacijos ir vėsinimo sistema, koridoriuose įrengtos geriamojo vandens stotelės. Visos erdvės pritaikytos žmonėms su negalia. Įrengtas neįgaliųjų keltuvas, užtikrintas patogus judėjimas visame pastate, laiptinėse įrengti Brailio rašto žymėjimai ir taktiliniai įspėjamieji paviršiai.
Sūduvos istorija auditorijų pavadinimuose
Kuriant naująsias Akademijos erdves ypatingas dėmesys skirtas Sūduvos tapatybei. Ji atsispindės auditorijų ir kitų mokymosi erdvių pavadinimuose, įprasminančiuose regiono istoriją, kultūrą, kraštovaizdį, kūrybą ir laisvės tradicijas.
Akademijoje atsiras Knygnešių, Signatarų, Poezijos, Šešupės, Lygumų, Vyšnių, Cukrinės ir kitos simbolinius pavadinimus gavusios erdvės. Jos kasdien primins krašto istoriją, žmones ir vertybes.
MRU rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė pabrėžia, kad naujasis Akademijos etapas svarbus ne tik universitetui, bet ir visam regionui.
„Universitetas yra stiprus tuomet, kai jo kuriamos žinios ir galimybės pasiekia žmones ten, kur jie gyvena, kuria ir augina savo ateitį. Naujosios MRU Sūduvos akademijos erdvės Marijampolėje mums reiškia ne tik geresnes sąlygas studijoms ir mokslui. Tai mūsų ilgalaikio įsipareigojimo Sūduvos regionui ženklas. Norime, kad Akademija būtų atvira vieta, kur susitinka universitetas, miestas ir regiono žmonės, kur gimsta naujos idėjos, partnerystės ir galimybės jaunam žmogui savo ateitį kurti čia, Sūduvoje“, – sakė MRU rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė.
Investicija ne tik į pastatą
MRU Sūduvos akademijos dekanė doc. dr. Raimonda Bogužaitė pabrėžia, kad naujasis universiteto pastatas yra kur kas daugiau nei moderni infrastruktūra. Pasak jos, tai investicija į regiono ateitį, kuri stiprins aukštojo mokslo vaidmenį regione, padės telkti talentus, skatins mokslo plėtrą ir bendradarbiavimą.
Dekanės teigimu, ne mažiau svarbu ir tai, kad universitetas įsikuria pačiame Marijampolės centre. Tai lengvai pasiekiama, atvira miesto erdvė, kurioje kasdien susitiks studentai, dėstytojai, partneriai ir bendruomenė.
„Džiaugiamės, kad studentams ir darbuotojams atsiveria šiuolaikiškos, jaukios ir patrauklios erdvės, kurios skatins mokytis, kurti, bendradarbiauti ir nuolat tobulėti. Tikime, kad čia vyks ne tik studijos ir mokslinė veikla, bet ir renginiai, diskusijos, susitikimai su partneriais, bendros iniciatyvos ir idėjų mainai. Tai bus bendradarbystės, dialogo ir naujų idėjų erdvė, padėsianti telkti skirtingų sričių žmones ir stiprinti intelektualią Sūduvos bendruomenę.“
Duris oficialiai atvers rugpjūčio 31-ąją
Rugpjūčio 31 dieną MRU Sūduvos akademija pakvies bendruomenę į oficialias naujojo pastato atidarymo iškilmes. Daugiau informacijos apie renginio programą universitetas paskelbs artimiausiu metu.
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