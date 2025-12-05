„MV GROUP Production“ į modernizaciją ir tvarumo sprendimus šiemet investavo daugiau nei 1 mln. Eur 

Ispanų technologijų bendrovės „E2M COUTH Vision Systems“ sukurta inovatyvi kokybės kontrolės sistema dar šių metų pradžioje buvo įdiegta Kauno „Stumbro“ gamykloje. Ši sistema labai artimu šimtaprocentiniam tikslumui geba nustatyti net ir mažiausius produkcijos nuokrypius nuo gamybinių parametrų, taip garantuodama, kad vartotojus pasieks tik aukščiausios kokybės gaminiai.
Gamybininkų gerai įvertinta sistema šių metų viduryje buvo įdiegta ir „Alitos“ bei „Anykščių vyno“ gamyklose. Ispanų inžinieriai diegė ir testavo naująsias sistemas, pasižyminčias itin didele sparta ir precizišku tikslumu tikrinant ant konvejerių judančią produkciją. Bendra investicijų suma į kokybės kontrolės sistemas sudarė apie 700 tūkst. Eur.
Pasak „MV GROUP Production“ vadovo Algirdo Čiburio, kokybės kontrolės sistemų automatizavimas trijose iš keturių bendrovės valdomų gamyklų – reikšmingas etapas įmonės veikloje. „Gamybos modernizacija yra nuolatinis procesas – rengdami planus vertiname, ar tai padės mums dirbti produktyviau, tvariau ir ekonomiškiau, kaip tai padės darbuotojams lengviau susitvarkyti su kasdieninėmis užduotimis. Įdiegus pasauliniu mastu pripažintą, lyderiaujančią kokybės sistemą, tai tampa investicija dešimtmečiams į priekį – ji užtikrina ne tik šiandienos, bet ir ateities tikslų įgyvendinimą“, – sakė A. Čiburys.
„E2M COUTH Vision Systems“ sukurta sistema susideda iš pagrindinio kokybės kontrolės įrenginio su integruotomis septyniomis kameromis. Įranga realiu laiku fiksuoja gaminamus produktus ir sukuria jų erdvinį vaizdą, kurį automatiškai palygina su nustatytu etalonu. Jei vaizdo atpažinimo technologija aptinka įlenkimus, įbrėžimus, etiketės pažeidimus, trūkstamus elementus ar kitokį broką, produktas nedelsiant pašalinamas iš linijos. Visa tai vyksta nestabdant gamybos proceso.
Mažiau monotoniško darbo
Kokybės kontrolės procesus iki šiol fiziškai užtikrino darbuotojai, kurie stebėjo linija judančius produktus. Bendrovė siekė, kad gamybos procese būtų kuo mažesnė klaidos tikimybė, tad darbuotojai reguliariai keisdavosi, kad užtikrintų tinkamą dėmesingumą, tačiau, kaip pripažįsta A. Čiburys, žmogiškasis veiksnys vis tiek liko. Dabar, kartu su kokybės kontrolės sistemos automatizavimu, pasiekiamas šimtaprocentinis tikslumas, garantuojant, kad į rinką bus patiekta tik aukščiausios kokybės produkcija.
„Stebėti produkcijos judėjimą ir fiksuoti neatitikimus buvo svarbus, tačiau monotoniškas darbas, reikalaujantis maksimalios koncentracijos. Įdiegdami automatizuotą sistemą pakėlėme kokybės kontrolę į naują lygmenį. Tuo tarpu darbuotojai galės skirti savo dėmesį ir pajėgas kitoms gamybinėms užduotims, kurios reikalauja didesnio kūrybiškumo“, – naują kontrolės sistemos aspektą akcentavo „MV GROUP Production“ vadovas.
Tvarios energetikos plėtra Alytuje ir Šiauliuose
Tai ne vienintelės investicijos, kurios šiemet buvo atliktos modernizuojant „MV GROUP Production“ gamyklas. Siekiant didesnio efektyvumo ir tvarumo, „Alitos“ gamykloje buvo išplėsta jau turima saulės jėgainė, o Šiaulių „Gubernijos“ alaus darykloje baigiamas įgyvendinti naujas saulės jėgainės projektas.
„Diegdami saulės jėgaines parodome, kad efektyvumas ir tvarumas gali papildyti vienas kitą. Investicijos į energetiką demonstruoja įmonės tvirtą ryžtą vertinti modernizacijos projektus ir per ekonominius parametrus, ir per draugiškumą aplinkai. Svarbu ir tai, kad darbuotojai jaučia didesnį pasitenkinimą, žinodami, kad gamyboje naudojama energija yra žalia, tausojanti aplinką“, – teigė „MV GROUP Production“ vadovas Algirdas Čiburys.
Iki šiol „Alitoje“ veikė 1 MW galingumo saulės modulių parkas, pastatytas ant gamyklos stogo. Projektui pasiteisinus, buvo priimtas sprendimas jėgainę išplėsti 160 kW galingumo modulių, taip pasiekiant bendrą 1,16 MW galingumą. Tokios galios jėgainė tenkina net 35 proc. reikalingo metinio „Alitos“ gamyklai reikalingo elektros energijos kiekio.
Jei Alytuje saulės jėgainės buvo plečiamos kaip sėkmingo projekto tąsa, tai Šiauliuose saulės moduliai – naujovė. Naujieji saulės moduliai išdėstyti ant gamyklos stogo ir gamyklos teritorijoje. Įgyvendinant projektą buvo pasirinkti pažangūs moduliai, orientuojantis į ilgalaikį projekto efektyvumą. „Gubernijoje“ įdiegtos saulės jėgainių galia yra 350 kilovatų, visa sugeneruota elektros energija bus suvartojama tiesiogiai. Šiuo metu jėgainė Šiauliuose testuojama, baigiama derinti dokumentacija ir artimiausiu metu bus pradėta gaminti žalioji energija gamybai.
Bendros investicijos į saulės jėgainių plėtrą šiemet sudarė 370 tūkst. Eur, planuojama, kad jos atsipirks per artimiausius 7-erius metus.
Naujausi komentarai