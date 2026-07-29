Nacionalinio stadiono Vilniuje mikroklimato sistemas projektuos ir įrengs „Civinity Engineering“

Projektuotojai darbą jau pradėjo. Iki vasaros pabaigos komanda planuoja patikslinti techninius sprendinius, suderinti juos bendrame skaitmeniniame pastato modelyje (BIM) ir parengti montavimui reikalingus darbo brėžinius. Montavimo darbus numatyta pradėti 2026 m. rugsėjį ir baigti 2027 m. liepą. Sutarties vertės šalys neatskleidžia.
„Civinity Engineering“ prie projekto prisijungia tuo metu, kai stadione daugėja inžinerinių ir vidaus įrengimo darbų. Liepos viduryje „Naresta“ skelbė, kad sumontuota 90 proc. gelžbetoninių konstrukcijų, pradėtas plieninių stogo konstrukcijų montavimas ir tiesiami pagrindiniai inžineriniai tinklai.
„Ši sutartis „Civinity Engineering“ suteikia galimybę dalyvauti įgyvendinant vieną svarbiausių sostinės infrastruktūros projektų. Kartu šis projektas simboliškai atliepia visos „Civinity“ grupės „Smart Green City“ strategiją – siekiame kurti miestus, kurie būtų patrauklūs tiek jų gyventojams, tiek svečiams, pasitelkiant pažangias technologijas ir prisidedant prie strategiškai svarbių projektų įgyvendinimo. Tikime, kad Vilnius turi visas galimybes tapti vienu tokių miestų, o Nacionalinis stadionas yra svarbi šios raidos dalis. Džiaugiamės galėdami prie jo prisidėti – mums tai didelė garbė ir atsakomybė“, – sakė „Civinity“ įkūrėjas ir valdybos pirmininkas Deividas Jacka.
Mikroklimatas bus valdomas pagal stadiono užimtumą
Nacionaliniame stadione bus sportininkų ir personalo patalpos, persirengimo zonos, konferencijų salės, žiūrovų judėjimo erdvės, maisto ruošimo virtuvės, uždaros ložės, TV transliacijų ir administracinės patalpos bei muziejus. Šios erdvės bus naudojamos skirtingu laiku ir labai nevienodu intensyvumu.
Administracija ir muziejus veiks kasdien. Per rungtynes ar kitus renginius didžiausia apkrova teks žiūrovų zonoms, ložėms, virtuvėms ir daliai kitų patalpų. Sistemų darbas bus reguliuojamas pagal faktinį užimtumą, kad kiekviena zona gautų tiek oro, šilumos ar vėsos, kiek tuo metu reikia.
„Stadiono apkrova per dieną gali išaugti nuo įprasto administracijos ir muziejaus režimo iki tūkstančių žmonių renginio metu. Projektuodami turime numatyti visą šį diapazoną, tiksliai valdyti kiekvieną zoną ir nenaudoti energijos ten, kur jos tuo metu nereikia. Didelę dalį darbo turime padaryti iki montavimo pradžios. Pagrindinius klausimus sprendžiame modelyje, kad statybvietėje komanda galėtų laikytis numatyto tempo“, – kalbėjo D. Jacka.
Darbo projekte techniniai sprendiniai bus detalizuoti iki konkrečių montavimo brėžinių ir suderinti su kitomis stadiono projekto dalimis. „Civinity Engineering“ vienoje komandoje sutelkia projektuotojus, projektų vadovus ir montavimo specialistus. Projektuojant iš karto vertinama, kaip sprendinys bus įgyvendintas objekte ir kaip jis derės su kitų komandų darbais.
„Partnerį pasirinkome po išsamaus vertinimo. Dar atrankos metu ši komanda įsigilino į projektą, teikė racionalius pasiūlymus ir parodė, kad gali greitai sutelkti reikiamus specialistus. Nacionalinio stadiono mastas reikalauja partnerio, kuris išlaikytų pajėgumą iki pat darbų pabaigos. Esame kartu dirbę anksčiau, todėl žinome komandos darbų kokybę ir gebėjimą bendradarbiauti“, – sakė „Naresta“ generalinis direktorius Tadas Grincevičius.
Montavimas vyks kartu su stadiono statybomis
ŠVOK sistemų įrengimas bus derinamas su bendru objekto grafiku ir kitais statybvietėje vykstančiais darbais. Baigus montavimą, prasidės sistemų paleidimas, derinimas ir patikrinimai. Specialistai tikrins jų darbą skirtingais naudojimo režimais, reguliuos oro srautus ir temperatūros parametrus, rengs sistemas eksploatacijai.
Renginio dieną sistemoms teks greitai reaguoti į augantį žmonių skaičių. Objekto operatorius galės atskirai valdyti skirtingas zonas, o nenaudojamose patalpose mažinti oro tiekimą, šildymą ar vėsinimą. Prieš stadiono atidarymą šie režimai bus išbandyti ir sureguliuoti, kad sistemos patikimai veiktų ir didžiausios apkrovos metu.
Nacionalinis stadionas statomas Ozo g. 27 ir bus dalis 22 ha teritorijoje kuriamo 228 tūkst. kv. m komplekso. Stadionas suprojektuotas ir statomas pagal UEFA IV kategorijos reikalavimus. Visas kompleksas atitiks A++ energinio efektyvumo klasę. Stadioną planuojama atidaryti 2027 m. ketvirtąjį ketvirtį.
Nacionalinio stadiono projektas Lietuvoje daugelį metų buvo viešo dėmesio centre. „Civinity Engineering“ šią sutartį priskiria prie labiausiai matomų savo projektų Lietuvoje. Įmonės komanda objekte dirbs iki sistemų paleidimo ir galutinių patikrinimų.
Apie „Civinity“ grupę
„Civinity“ – viena didžiausių pastatų priežiūros, inžinerinių ir susijusių skaitmeninių paslaugų grupių Šiaurės Europoje bei Baltijos regione. Grupė veikia Lietuvoje, Latvijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Pietų Europos rinkose, įskaitant Kroatiją bei Slovėniją. „Civinity“ prižiūri daugiau kaip 5 mln. kv. m gyvenamųjų pastatų ploto, aptarnauja daugiau kaip 1,6 tūkst. komercinių klientų ir yra įgyvendinusi daugiau kaip 2 tūkst. inžinerinių projektų.
Apie „Naresta“
„Naresta“ yra viena iš didžiausių Lietuvos statybos bendrovių, veikianti nuo 1994 m. Bendrovė šiuo metu stato Nacionalinį stadioną Vilniuje, „Saulės“ privačios gimnazijos kompleksą, mišrios paskirties projektą „AMPÉRA“, inovatyvų ląstelių terapijos ir personalizuotos medicinos centrą „Northway“ įmonių grupės plėtojamame didžiausiame Europoje biotechnologijų mieste „Bio City“, pirmąją Europoje saldaus baltymo brazeino gamyklą ir daugiafunkcę šaudyklą Rūdninkų poligone, taip pat įgyvendina A. Goštauto kvartalo pirmojo konversijos etapo modernizavimą. Šiemet „Naresta“ baigė „Cyber City“ ketvirtojo etapo, aukštos klasės gyvenamųjų kompleksų „Sanguškų parkas“ ir „Žygimantų 12“ bei viešbučio „Snow Hotel Druskininkai“ statybos darbus.
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