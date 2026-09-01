Naujas „Teltonikos“ ženklo GPS sekiklių maršrutas: iš Rusijos į Baltarusiją ir atgal

Europos Sąjunga (ES) yra įvedusi apribojimų radijo navigacijos įrangos eksportui į Baltarusiją ir Rusiją, tačiau Vakarų prekių ženklų produktai ir toliau patenka į šių šalių rinkas, ataskaitoje rašo nepriklausoma baltarusių tiriamosios žurnalistikos organizacija.
BIC, tyrimui pasirinkusi „Teltonikos“ ženklo GPS sekiklius, atsekė vieną iš tokių tiekimo maršrutų. Lietuvos įmonės įrangą baltarusiams tiekė Rusijos bendrovė, kuri prekes pirkdavo, be kita ko, per trečiąją šalį. Tuo metu pati baltarusiška bendrovė toliau parduodavo „Teltonikos“ sekiklius pirkėjui Rusijoje.
„Teltonika“ pasitraukė, bet elektronika liko
„Dirbame su „Teltonika“ (produktais – red. past.), turime „Teltonikos“ (gaminių – red. past.)“, – BIC žurnalistei, prisistačiusiai potencialia pirkėja, pareiškė Baltarusijos bendrovės „BelTransSputnik“, save pristatančios kaip transporto valdymo IT bendrovę, darbuotojas.
Lietuvos įmonės įrangą baltarusiams tiekė Rusijos bendrovė, kuri prekes pirkdavo, be kita ko, per trečiąją šalį. Tuo metu pati baltarusiška bendrovė toliau parduodavo „Teltonikos“ sekiklius pirkėjui Rusijoje.
2023 metais ES uždraudė radijo navigacijos įrangos eksportą į Baltarusiją ir Rusiją, 2024 metais panašius apribojimus įvedė JAV ir Jungtinė Karalystė. Tačiau „BelTransSputnik“ darbuotojas BIC teigė, kad bendrovė ir toliau „dirba su „Teltonika“ gaminiais“, tačiau tik tada, kai klientai pateikia užsakymą, ir mažesne apimtimi nei anksčiau.
„Teltonika“ – tai įranga, kurią paprastai montuojame vilkikuose, kai jie naudojami tarptautiniam krovinių vežimui, kai klientui reikia prijungimo prie tachografo“, – sakė bendrovės darbuotojas.
„Teltonika“, be kita ko, gamina GPS sekimo įrenginius, jutiklius ir kitas transporto stebėjimo sistemas.
„BelTransSputnik“, pasak jos darbuotojo, turi nuo 2025 iki 2030 metų galiojančią Baltarusijos atitikties deklaraciją, skirtą „Teltonikos“ FMC serijos automobilių sekikliams, galintiems veikti 4G tinkle, nors prasidėjus plataus masto karui Ukrainoje „Teltonika“ paskelbė apie pasitraukimą iš Baltarusijos ir Rusijos rinkų.
A. Paukštys visuomeniniam transliuotojui LRT yra sakęs, kad grupė nutraukė ryšius su klientais šiose šalyse, o naujuose modeliuose įdiegė technologinių apribojimų, kad jie negalėtų veikti jų teritorijoje.
Tuo metu „BelTransSputnik“ darbuotojas teigė, kad bendrovė neturi jokių sunkumų aptarnaudama lietuvišką įrangą Baltarusijoje.
„Problema su „Teltonika“ Baltarusijoje nesusijusi su aptarnavimu – aptarnauti mes galime ir aptarnaujame, didžioji dalis (mūsų – red. past.) klientų su ja (įranga – red. past.) dirba, – problema yra būtent su tiekimu“, – sakė jis.
Pasak BIC, panašu, kad „BelTransSputnik“ tiekimo problemas dabar sprendžia nebepirkdama prekių tiesiogiai iš Europos kaimynų.
Mažiausiai iki 2025 metų vasario sekiklius baltarusiams tiekė Rusijos bendrovė „Laboratorija Interneta Veščei“ (Daiktų interneto laboratorija). Ši, savo ruožtu, 2023 metų rugsėjį gavo „Teltonikos“ ženklo elektronikos iš Honkonge įsikūrusios bendrovės „Sinalex“, kuri jau figūravo LRT tyrime dėl „Teltonikos“ gaminių tiekimo į Rusiją.
Tarp kitų tiekėjų tyrime buvo minėtos Turkijos bendrovės „Aavat Endustriyel Sistemleri“ ir „Olimpik Gama Logistics“.
„Teltonika“ LRT tuomet neatmetė galimybės, kad jos prekės ženklu galėjo būti neteisėtai paženklinti kitų įmonių pagaminti produktai.
Iš Rusijos ir atgal
„BelTransSputnik“ ne tik perka „Teltonikos“ prekės ženklo įrangą Rusijoje, bet ir pati tiekia šio ženklo įrenginius į Rusijos rinką. Nuo 2023 metų kovo iki 2025 metų kovo baltarusių bendrovė ten pardavė 345 „Teltonikos“ GPS valdiklius ir automobilinius sekiklius už daugiau nei 100 tūkst. JAV dolerių (86 tūkst. eurų), o visas siuntas gavo Smolensko įmonė „Evrosviaz“, kurioje dirba du žmonės.
Be to, kaina, už kurią „BelTransSputnik“ tiekė kai kuriuos įrangos modelius į Rusiją, galėjo būti maždaug dukart didesnė už tų pačių modelių įrenginių kainą Rusijoje.
Pavyzdžiui, 2025 metų kovą „Evrosviaz“ už 45 „Teltonika FMC650“ sekimo įrenginius sumokėjo 17 677 JAV dolerius – po maždaug 393 JAV dolerius už vienetą, nors ankstesnį mėnesį „BelTransSputnik“ šio modelio sekimo įrenginius įsigijo po 186 JAV dolerius. Praėjus pusantrų metų Europos prekybos platformose šio modelio įrenginius galima įsigyti dar pigiau – maždaug po145 JAV dolerius.
Baltarusijoje „Teltonikos“ prekės ženklo įrangą siūlo ir „Vissen“ – nedidelė bendrovė, kuri veikia transporto stebėjimo ir automobilių aprūpinimo elektroniniais moduliais srityje. Dar rugpjūčio pradžioje „Vissen“ save vadino oficialia „Teltonika Telematics“ – vienos iš „Teltonikos“ grupės įmonių – „auksine“ partnere.
BIC bendrovei išsiuntus paklausimą aprašymas pasikeitė: įmonės svetainėje atsirado patikslinimas, kad „Vissen“ Lietuvos įmonės partnere buvo tik iki 2022 metų pabaigos. Tačiau BIC rado įrodymų, kad „Vissen“ su „Teltonikos“ produktais dirbo ir po 2022 metų.
Toks statusas, kaip rašoma svetainėje, jai leidžia parduoti ir montuoti „Teltonikos“ navigacijos terminalus, juos konfigūruoti ir vykdyti jų diagnostiką, taip pat atlikti garantinį ir pogarantinį remontą.
Baltarusijos įmonės svetainėje iki šiol pateikiama šio prekės ženklo įranga, o 2023 metų rugsėjį Baltarusijos valstybinis karinis ir pramoninis komitetas keturis „Teltonikos“ GPS sekiklio modelius užregistravo kaip navigacijos išteklių. Registracijos dokumentuose nurodoma, kad šių išteklių savininkas yra „Vissen“, o įrenginio gamintojas – „Teltonika Telematics“.
2022–2023 metais „Vissen“, remiantis bendrovės importo duomenimis, į Baltarusiją įvežė apie 1770 „Teltonika Telematics“ pagamintų sekimo įrenginių, kuriems bendrovė gavo Baltarusijos atitikties deklaracijas. Tačiau BIC nepavyko nustatyti, iš kur tiksliai ši įranga buvo įvežta į Baltarusiją.
GPS sekiklius ir radijo navigacijos įrangą galima naudoti karinėje srityje, Baltarusijos tyrimų centrui sakė konsultacijų grupės „Ptolemus“ vykdantysis direktorius Fredericas Bruneteau (Frederikas Briuneto).
„(GPS įrenginys) tinka bet kokiai judančiai transporto priemonei arba jį netgi galima įdėti į krepšį. Iš esmės jis naudojamas bet ko buvimo vietai nustatyti: tai gali būti konteineris, sunkvežimis, automobilis, tankas, dviratis – kitaip tariant, jį galima naudoti bet kur. Žinoma, jį galima naudoti ir dronuose“, – sakė ekspertas.
„Teltonikos“ produktų tiekimas yra tik dalis platesnio Vakarų radijo navigacijos elektronikos srauto, iš Baltarusijos tiekiamo į Rusiją, pabrėžia BIC.
BIC duomenimis, nuo 2022 metų sausio iki 2025 metų birželio baltarusių bendrovės į Rusiją pristatė Vakarų gamybos GPS valdiklių, sekimo įrenginių, navigacijos sistemų ir kitos įrangos – ir naujos, ir naudotos – už daugiau nei 400 tūkst. JAV dolerių (345 tūkst. eurų).
Visgi centras pažymi, kad ne visos šios siuntos būtinai rodo sankcijų apėjimą, nes įvairių šalių draudimai buvo įvedami skirtingu laiku ir taikomi skirtingoms įrangos kategorijoms.
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