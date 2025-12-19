Naujas užsienio bankas Lietuvoje atidarė atstovybę

Jis neatmeta galimybės ilgalaikėje perspektyvoje pertvarkyti atstovybę į filialą.
„PKO Bank Polski“ pranešė taip pat atidaręs atstovybę Švedijoje. Anot pranešimo, atstovybių atidarymas yra esminis žingsnis siekiant banko 2025–2027 metų strategijos tikslų.
Vilniaus biurui vadovauja bankininkystės sektoriuje Baltijos šalių rinkose patirties turinti Erika Voverė, o Stokholmo - verslo bankininkystės srityje Šiaurės šalyse patirties turintis Jakobas Hanssonas.
Atstovybėms pavesta reklamuoti PKO prekės ženklą, atlikti rinkos analizę ir užsiimti rinkodara. Teigiama, kad banko veikla Lietuvoje ir Švedijoje padės lengviau identifikuoti didelės vertės tarpvalstybinius sandorius, geriau suprasti rinkos sąlygas bei verslo galimybes šiuose regionuose, o tai ilgalaikėje perspektyvoje gali lemti sprendimą pertvarkyti šias atstovybes į pilnaverčius filialus.
„Lietuva yra natūrali plėtros kryptis. Čia veikia daug lenkiško kapitalo įmonių, be to, šalis daug investuoja į žaliąją energetiką ir infrastruktūrą. Švedija, savo ruožtu, yra rinka, kurioje Lenkijos įmonės veikia vis aktyviau, ypač pramonės ir technologijų sektoriuose. Mūsų vaidmuo – remti jas plėtojantis ir užsitikrinant stiprias pozicijas naujose rinkose“, – pranešime sakė banko viceprezidentas Marekas Radzikowskis (Radzikovskis).
Naujieną Lenkijos bankas pranešė, kai finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas penktadienį Varšuvoje susitiko su Lenkijos kolega Andrzejumi Domanskiu (Andžejumi Domanskiu) ir aptarė galimą šios šalies bankų plėtrą Lietuvoje.
K. Vaitiekūnas išvakarėse pranešė kvietęs lenkų finansų rinkos dalyvius svarstyti galimybes „pasinaudoti dinamiškomis Lietuvos finansų rinkos galimybėmis“. Anot ministro, abiejų šalių finansų rinkų ryšiai stiprėja, o PKO planai Vilniuje atidaryti atstovybę yra „pirmas svarbus žingsnis“ didinant koncentruotos rinkos konkurenciją.
Artimiausiais mėnesiais PKO planuoja atidaryti trečią atstovybę, o iki 2027 metų pabaigos ES įsteigti keturis naujus verslo klientų filialus.
„PKO Bank Polski“ dar rugsėjo viduryje pranešė netrukus atidarysiantis atstovybę Lietuvoje.
2023 metų pabaigoje BNS citavo „PKO Bank Polski“, jog tų metų rugsėjį bankas informavo Lenkijos finansų priežiūros komisiją apie ketinimus teikti paslaugas Lietuvoje nesteigiant čia nuolatinės atstovybės. Tuo metu bankas teigė neketinantis atidaryti filialo Lietuvoje.
Lietuvos banko bei valdžios atstovai 2023-2024 metais nuolat skelbė, jog į Lietuvą netrukus turėtų ateiti naujas užsienio bankas. Tačiau taip neįvyko – vienas didžiausių Vokietijos bankų „Commerzbank“ pernai gruodį atidarė tik atstovybę Vilniuje.
Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus pernai rugpjūtį skelbė, kad „Commerzbank“ bei vienas didžiausių Lenkijos bankų „Pekao“ Lietuvos priežiūros institucijai pranešė apie savo planus veikti Lietuvoje.
ES šalių bankams atskiros licencijos veikti Lietuvoje nereikia. Kai kurie ES bankai ir dabar finansuoja Lietuvoje veikiančias įmones ar kitaip dalyvauja vietos versle.
PKO dabar taip pat veikia Vokietijoje, Čekijoje, Slovakijoje bei Rumunijoje. „PKO Bank Polski“ grupė per „KredoBank“ taip pat veikia Ukrainoje.
Naujausi komentarai