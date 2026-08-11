Naujojo LTG generalinio direktoriaus atrankoje – 29 kandidatai

„LTG generalinio direktoriaus atrankos procesas vyksta sklandžiai ir sulaukė kandidatų susidomėjimo. Pasibaigus kandidatų paraiškų teikimo terminui, atranką vykdanti personalo paieškos agentūra šiuo metu vertina gautas kandidatūras ir artimiausiu metu į pirminius pokalbius kvies tuos kandidatus, kurie atitinka darbo skelbime numatytus reikalavimus“, – Eltai teigė grupės atstovai.
Po pirminio vertinimo stipriausius atrinktus kandidatus numatoma pristatyti LTG valdybai.
Bendrovės komentare teigiama, jog naujojo generalinio direktoriaus atranką tikimasi užbaigti šį rudenį.
Atranką vykdo personalo paieškos agentūra „Pedersen & Partners“.
Skelbta, kad naujajam vadovui keliamas reikalavimas būti sukaupus ne mažesnę nei 10 metų vadovavimo patirtį, iš kurių bent 5 metus – darbo aukščiausio lygio vadovo pareigose didelėse organizacijose.
Paraiškas teikti buvo galima iki rugpjūčio 3 d., atranka vyksta nuo birželio pabaigos, prieš tai iš pareigų pasitraukus buvusiam LTG vadovui Egidijui Lazauskui.
Laikinojo generalinio direktoriaus pareigas šiuo metu užima LTG finansų direktorius Arūnas Rumskas.
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