„Norfa“: ar suderinamas platus šviežių vaisių bei daržovių asortimentas ir tvarumas?

„Lietuvos pirkėjų esame vertinami kaip šviežiausių gaminių pardavėjai. Iš pradžių tokio įvertinimo sulaukė „Norfos“ parduotuvėse parduodama šviežia mėsa. Modernizavus „Rivonos“ skerdyklą mėsa iš čia „Norfos“ pirkėją pasiekia per trumpiau nei parą. Per pusantrų metų įrodėme, kad ir daržoves bei vaisius siūlome tik šviežiausius, – tvirtino Dainius Dundulis, 160 parduotuvių Lietuvoje turinčios UAB „Norfos mažmena“ valdybos pirmininkas ir gamybos bei logistikos UAB „Rivona“ generalinis direktorius. – Šviežumo ir tvarumo kelias mums ne lozungai, o konkretūs sprendimai ir rezultatai, kuriuos mato mūsų klientas.“
Daržovių ir vaisių skyriuje ieško ne sveikatos, o „grožio“
Anot D. Dundulio, pirmadieninis išpardavimas tapo atskaitos tašku, kai „visi žino, kad antradienį ras tik šviežių vaisių ir daržovių, žymiai pagerėjo prekių atsekamumas, kartais sumažėjo vaisių ir daržovių nurašymas“. Išpardavimas leido koreguoti ir asortimentą, nors jis pripažįsta, kad „Norfos“ parduotuvėse vaisių ir daržovių asortimentas kiek siauresnis nei kituose mažmeninės prekybos tinkluose.
„Mes ne tik kalbame apie tvarumą, bet ir realiai jį įgyvendiname. Sudarydami šviežių vaisių ir daržovių asortimentą pirmiausia atsižvelgiame į paklausą, mūsų klientų poreikius. Galime turėti ir 20 rūšių obuolių, bet patirtis rodo, kad perkamos vos kelios rūšys, o kitos praras prekinę išvaizdą ir bus nurašytos, iškeliaus į kompostinę. Vertinkime augintojų triūsą ir realiai siekime tvarumo. Laikantis tokios politikos „Norfoje“ šviežių vaisių ir daržovių nurašymai yra apie 3–5 kartus mažesnis nei kituose mažmeninės prekybos tinkluose“, – skaičiavo „Norfos“ vadovas. Anot jo, „Norfa“ veiksmais, o ne žodžiais siekia įgyvendinti maisto nešvaistymo idėjas.
D. Dundulis, plėtodamas tvarumo temą, šmaikštauja, kad daliai pirkėjų reikia ne kokybiškų vaisių ir daržovių, o „plastikinių“. Ne paslaptis, kad siekdami išauginti „parodinius“ vaisius ir daržoves ūkininkai priversti naudoti daug įvairios „chemijos“ kovai su kenkėjais. Retas pirkėjas susimąsto, kad visi kaip vienas obuoliai, agurkai, pomidorai, morkos ar persikai yra tik todėl, jog augo „ant chemijos“, nes bet kuris puoselėjantis savo sodą ar daržą mato: vienodų „kaip iš paveiksliuko“ vaisių ir daržovių natūraliai neužauginsi.
„Vaisius valgo ne tik žmonės, bet ir įvairūs vabaliukai, ligos. Tad ne paslaptis, – kuo gražesnis vaisius, kuo jie vienodesni, tuo daugiau „chemijos“ ragavo. Apskritai, ne tik nemaža dalis Lietuvos, bet ir kitų šalių pirkėjų daržovių ir vaisių skyriuose ieško „grožio“, bet ne sveikatos. Ir į tai reaguoja augintojai, kurie privesti atliepti „grožio“ paieškoms parduotuvių lentynose“, – teigė D. Dundulis.
Ar tvaru: platus asortimentas ir 70 proc. – į šiukšlyną?
Jis atkreipia dėmesį, kad „Norfos“ parduotuvėse prieš didžiąsias šventes siūloma ir egzotinių vaisių, pvz., mangų, papajų, ličių, dumplainių, o taip pat prekiaujama sezoniniais vaisiais.
„Tačiau iš karto turime pripažinti, kad tvarumas ir prekyba egzotiniais bei sezoniniais vaisiais ir uogomis sunkiai suderinami. Žinome, kad, pavyzdžiui, avietės ar braškės yra linkusios ypač greitai prarasti prekinę išvaizdą. Kokybiškos, ne „sintetinės“, o išaugintos Lietuvos ar Lenkijos ūkininkų, ima gesti vos po poros dienų. Pirkėjas yra labai išrankus: pamatęs indelyje vos vieną pradėjusią gesti uogą jo nepaims. Vadinasi, tenka išmesti visą indelį, perniek nueina augintojo darbas. Dėl to prekybos metu gali būti išmesta ir 70 proc. visų sezoninių uogų. Ar tai dera su daugelio deklaruojama tvaria veikla, kai nurašymui pasmerktas prekes reikia ne tik atsivežti, bet ir išvežti sunaikinti? Todėl vertindami augintojų darbą sezoninėmis ar egzotinėmis uogomis bei vaisiais nedideliais kiekiais prekiaujame tik išimtinais atvejais, prieš šventes ar savaitgalius“, – paaiškino „Norfos“ vadovas.
Jis taip pat atkreipia dėmesį, kad nurašant vaisius ir daržoves susidaro dideli kiekiai pakuočių. „Norfoje“ nurašyti vaisiai ir daržovės iš pardavimui skirtų pakuočių perpilami į specialius atliekų konteinerius, o popierinė ar plastikinė tara surenkama bei atiduodama perdirbti. Konteineriuose surinkti nurašyti vaisiai ir daržovės išvežamos į bioatliekų perdirbimo įmones. Beje, dalis kitų mažmeninės prekybos tinklų nurašytus vaisius ir daržoves išgabena su tara, kuri vėliau sumalama ir keliauja į šiukšlyną.
Pirmadieninis išpardavimas – pliusas prie tvarumo
„Taigi, kiekvieną pirmadienį nuo 17 val. iki darbo dienos pabaigos vykstantis šviežių vaisių ir daržovių išpardavimas iš esmės pasitarnauja realiam tvarumui, nes jau apie pietus būna išparduoti beveik visi vaisiai ir daržovės, jų nurašoma ypač mažai – vos keli procentai. Aišku, dalis pirkėjų dėl to nėra patenkinti. Bet per pusantrų metų, kai vykdome išpardavimo akciją, sulaukiame žymiai daugiau palankių atsiliepimų, kad pirkėjas yra tikras, jog nuo antradienio „Norfoje“ perka tik šviežiausius vaisius ir daržoves, – apibendrino D. Dundulis. – Per pirmus akcijos mėnesius apie 30 proc. šoktelėjęs šviežių vaisių ir daržovių pardavimas šį lygį išlaiko ir šiemet. Tai realus „Norfos“ darbuotojų pastangų įvertinimas siūlyti tik šviežiausių produktų.“
„Norfos“ vadovas atkreipia dėmesį, kad net šoktelėjus šviežių vaisių ir daržovių pardavimams jų nurašymas sumažėjo.
„Mums kelrodė žvaigždė yra paklausa: pirkėjui galime pasiūlyti žymiai platesnį ne tik šviežių vaisių ir daržovių, bet ir kitų prekių asortimentą. Bet ar jis bus įvertintas ir nupirktas, ar užsigulės lentynose ir bus išmestas sunaikinti? Turime balansuoti tarp realios paklausos ir protingos pasiūlos, kad ir pirkėjas liktų patenkintas, ir mūsų veikla būtų realiai tvari. Pavyzdžiui, anksčiau siūlėme vos poros rūšių pomidorų, o dabar – per 10, nes pirkėjui jų reikia, jie įvertina pasiūlą, jų nurašome minimaliai“, – pasakojo „Norfos“ vadovas.
Pasak D. Dundulio, ir toliau išlieka siekiamybė kuo labiau trumpinti kelią nuo augintojo iki pirkėjo, kad jis „Norfoje“ rastų pačius šviežiausius vaisius ir daržoves.
Naujausi komentarai