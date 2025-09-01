„Norfa“: kodėl pieno ir jo produktų Lietuvos pirkėjui galime pasiūlyti mažiausiomis kainomis?

Alytaus pieninė gamina ir į visas 160 Lietuvoje veikiančias „Norfos“ parduotuves tiekia per 70 rūšių pieno gaminių: pieną, kefyrą, rūgpienį, kefyro ir raugintų pasukų bei išrūgų gėrimus, raugintas pasukas, įvairius jogurtus, grietinę ir grietinėlę, sviestą, varškę, varškės ir fermentinius sūrius, lydytą sūrelį, ledus, o taip pat be laktozės pieną, varškę, jogurtus ir grietinę. Pavyzdžiui, 2024 m. Alytaus pieninėje pagaminta 8,7 mln. porcijų 32 rūšių ledų, 267 tonos fermentinio sūrio, o iš viso – per 16 900 tonų produkcijos. Ji tiekiama ne tik į „Norfos“ parduotuves, bet ir pirkėjams Airijoje, Didžiojoje Britanijoje, Estijoje, Graikijoje, JAV, Latvijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje.
Sūriai, ypač varškės, – ant paklausos bangos
„Alytaus pieninės produkcija ypač vertinama mūsų pirkėjų. Pavyzdžiui, 50 proc. viso „Norfos“ parduotuvėse nuperkamo pieno pagaminama Alytaus pieninėje, kefyro – 70 proc. (beje, mūsų parduotuvėse pirkėjas gali rinktis beveik visų šalies kefyro gamintojų produkciją), grietinės – 80 proc., varškės – 90 proc., o varškės sūrių – visas 100 proc. Jau kuris laikas esame didžiausi varškės sūrių gamintojai. Beje, iki šiol varškės sūriai tradiciškai gaminami rankomis, nes dar nesugalvota, kaip šiuos procesus automatizuoti“, – pasakojo Dainius Dundulis, UAB „Norfos mažmena“ valdybos pirmininkas ir gamybos bei logistikos bendrovės „Rivona“ generalinis direktorius.
Gintautas Norvaišas, „Norfos“ prekių grupės vadovas, akcentuoja, kad varškės sūrių kokybę garantuoja ilgametė sukaupta patirtis ir darbuotojų profesionalumas, mat didelė dalis Alytaus pieninės darbuotojų čia dirba dešimtmečius. Beje, šių sūrių pardavimai per pastaruosius metus kasmet augo po 20 proc.
„Be tradicinio įvairaus riebumo varškės sūrio pirkėjai mielai perka ir šiuos sūrius su kmynais, saldaus pieno sūrį ir tokį sūrį su spanguolėmis ar razinomis, – detalizavo „Norfos“ prekių grupės vadovas. – Pirkėjai taip pat pamėgo ne tik Alytaus pieninės, bet ir atvežtinius fermentinius sūrius. Pavyzdžiui, iš Nyderlandų gamintojų vežamės autentiškus „Maasdam“ ir „Gouda“ sūrius, kurių dalis su prieskoniais – pipirais, levandomis, bazilikais, raudonuoju pesto padažu ir kt. Ypač per šventinius laikotarpius pirkėjai save linkę palepinti ir dar įvairesniais mūsų siūlomais originaliais sūriais: su žiedlapiais, medumi, pelenais, įvairiais pelėsiniais iš Prancūzijos importuojamais sūriais – šiandien Lietuvos žmonės jau linkę paragauti pačių įvairiausių skonių.“
Alytaus pieninės produkcija įvertinta „Norfos“ pirkėjų
Anot G. Norvaišos, nors daugelis pieno produktų yra tradiciniai ir jų paklausa metai iš metų panaši ar nuosekliai auga, bet yra ir naujų tendencijų. Pavyzdžiui, pastaruoju metu pirkėjai vis mieliau renkasi rūgpienį ar šaltibarščių rūgpienį, o ne kefyrą, pieną ir jo gaminius be laktozės, jogurtą su mažesniu cukraus kiekiu, karštomis dienomis atsigaivinti – sveikatai palankesnius raugintų pasukų ir išrūgų gėrimus su natūraliais vaisiais, o prieš kelis metus kritusi glaistytų sūrelių paklausa stabilizavosi ir nuo pernai išlaiko vienodus pardavimus. Jis taip pat mato, kad „Norfos“ pirkėjai pamėgo ir pieno pakaitalus – augalinės kilmės produktus iš avižų, migdolų ar sojų, kurie vadinami pieno gėrimu.
„Analizuodamas pirkėjų pasirinkimus matau, jog be varškės sūrių ypač vertinami Alytaus pieninės rauginti produktai: kefyras, grietinė ir varškė. Ir toks vartotojų pasirinkimas nestebina, nes jų kokybė šalyje – geriausia ar viena geriausių. Beje, kad pirkėjas sugeba įvertinti kokybę rodo ir grietinės pasirinkimas – populiariausia yra 30 proc. riebumo, kuriai pagaminti nenaudojami jokie priedai, nes mažesnio riebumo grietinei paprastai naudojami tirštikliai, kad būtų gaunama pirkėjui tinkama jos konsistencija“, – pieno produktų gamybos ir paklausos niuansus atskleidė „Norfos“ prekių grupės vadovas.
Jis nurodo, kad toliau didėja tepamų lydytų sūrių paklausa. Kokybiškus produktus vertinantis pirkėjas juos renkasi todėl, kad šie sūriai Alytaus pieninėje gaminami nepridedant jokių tirštiklių, tik iš natūralių žaliavų: fermentinio sūrio, sviesto, varškės, nugriebto pieno miltelių.
„Stebime ir dar vieną tendenciją, kurią į Lietuvą atvežė jauniausias mažmeninės prekybos tinklas, – sparčiau auga aukštoje temperatūroje apdoroto pieno (UHT), kuriame pašalinti gyvi mikroorganizmai, pardavimai. Tai nėra gerai Lietuvos pieno perdirbėjams. Jam gaminti žaliavinis pienas dažnai nuperkamas mūsų šalyje, o perdirbamas Lenkijoje. Ten lieka ir didžiausia nauda“, – akcentavo D. Dundulis.
Kaip pasiekta, kad kokybiški produktai siūlomi gera kaina?
„Norfos“ vadovas argumentuotai pagrindžia, kodėl šiame mažmeninės prekybos tinkle vartotojų pamėgta pieno ir jo gaminių produkcija yra parduodama ypač konkurencingomis kainomis.
Pagal oficialius duomenis, kuriuos kas savaitę skelbia valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras, kai kurių iš 20 būtiniausių maisto produktų vidutinės mažiausios kainos „Norfos“ parduotuvėse nuolat yra mažiausios tarp Lietuvos didžiųjų prekybos tinklų, tarp jų – pieno, fermentinių sūrių, kefyro, grietinės.
Pvz., š. m. 34-ąją savaitę „Norfoje“ pirkėjas palankiausiomis kainomis pirko 16 produktų iš 20, kurių kainos vertinamos, tarp jų – geriamąjį pieną, fermentinius sūrius, kefyrą, grietinę, sviestą, varškę, šviesią ir tamsią duoną, grikių kruopas, virtas dešreles (https://www.norfa.lt/akciju-puslapiai/akcijos/vidutines-maziausios-kainos-prekybos-tinkluose-2025-m-34-sav-duomenys).
„Iš Žemės ūkio duomenų centro kas savaitę tiriamų 20 būtiniausių maisto produktų parduotuvėse „Norfa“ bent 16–18 būna pigiausi palyginti su kitais didžiaisiais prekybos centrais, – Lietuvos pirkėjai žino, kad tai ne vienkartinė akcija, o mūsų tinklo pozicija ir siekis, – tikino „Norfos“ vadovas. – Kodėl Lietuvos vartotojui pieno, mėsos, duonos, kruopų ir jų gaminių bei kitų kokybiškų produktų nuolat galime pasiūlyti geriausia kaina? Atsakymas sudėtinis. Pirma, mums nereikia turėti ir išlaikyti pardavimų padalinių gamyklose, nes daug produkcijos gamina ir tiesiogiai tiekia „Rivonos“ valdomos įmonės – pieno, mėsos, kulinarijos ir konditerijos, kiti padaliniai. Antra, optimizuota ir automatizuota logistika reikalauja minimalių sąnaudų, kurios galiausiai reiškia mažesnes gaminių kainas lentynose (pavyzdžiui, iš Alytaus pieninės į centrinį sandėlį kasdien išvažiuoja bent 4 pilnai pakrauti vilkikai). Savaime suprantame, mūsų pasigaminta produkcija neturi ir rinkodaros antkainio.“
D. Dundulis pripažįsta, kad Lietuvos pirkėjas labai jautrus kainai, todėl vienas didžiausių mažmeninės prekybos tinklų nuo pat veiklos pradžios – jau beveik tris dešimtmečius – šiam aspektui skiria didelį dėmesį: pasitelkia įvairius sprendimus, kurie pirkėjui leidžia pasiūlyti produktų ypač konkurencingomis kainomis. Prie šio tikslo ypač prisideda nuosavos įvairius produktus gaminančios ir importuojančios modernios įmonės, savo logistikos sistema ir automatizuoti sandėliai, optimizuotos tiekimo grandinės.
Naujausi komentarai