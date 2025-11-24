„Norfos“ lojalumo sistema naudojasi pusė Lietuvos: 10 proc. nuolaida kiekvienam pirkimui – ne riba

Dainius Dundulis, 160 parduotuvių Lietuvoje valdančios bendrovės „Norfos mažmena“ valdybos pirmininkas, gamybos ir logistikos bendrovės „Rivona“ generalinis direktorius, prisimena, kad „Norfa“ savo pirkėjams nuolaidų korteles pasiūlė 2003 m. – viena iš pirmųjų tarp didžiųjų mažmeninės prekybos tinklų. Jos iš karto tapo labai populiarios ir per porą metų jų išdalinta beveik 1 mln., pvz., 2005 m. jos aktyviai naudotos apie 700 tūkst. pirkėjų.
„Norfos“ pirkėjai pernai sutaupė 56 mln. eurų
2024 m. „Norfos“ nuolaidų kortelėmis pasinaudojo 1,36 mln. pirkėjų, t. y. apie pusė šalies gyventojų, arba vidutiniškai kiekviena šeima.
„Toks aktyvus „Norfos“ lojalumo kortelių naudojimas gali būti siejamas ir su tuo, kad jos teikia vienas dosniausių nuolaidų. Tai kortelės be apgaulės su labai skaidriomis ir pirkėjui aiškiomis nuolaidomis“, – tvirtino D. Dundulis.
Per visus 2024 m. pirkdami su nuolaidų kortelėmis pagal galiojančias lojalumo sąlygas pirkėjai į nuolaidų korteles gavo apie 13,63 mln. N eurų, o daliai pirkinių vertės padengti panaudojo apie 12,33 mln. N eurų. Iš viso nuolaidų, pridėjus ir per akcijas suteiktas, „Norfos“ pirkėjai pernai gavo net už 56 mln. eurų. Į šią sumą įskaičiuota, pvz., pirmadieniais vykstančios išpardavimo akcijos su 50 proc. nuolaida žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai, šviežiems vaisiams ir daržovėms, tortams ir plokštainiams, kai kasoje pateikiama „Norfos“ nuolaidų kortelė. Šiemet per devynis mėnesius „Norfos“ pirkėjai iš viso gavo nuolaidų už 47,6 mln. eurų, pirkdami su nuolaidų kortelėmis pagal galiojančias lojalumo sąlygas savo kortelėse sukaupė apie 11,48 mln. N eurų.
„Matome, kad N eurus, kuriuos sukaupia apsipirkdami „Norfoje“, mūsų pirkėjai aktyviai naudoja atsiskaitydami ir „N vaistinėse“, mat šia nuolaidų kortele galima pasinaudoti ir perkant tam tikras prekes mūsų grupės vaistinėse“, – pasakojo Jurgita Bočkuvienė, „Norfos“ rinkodaros vadybininkė.
Daugėja virtualiųjų kortelių, o labiausiai laimi šeimos kortelės savininkai
„Mūsų pirkėjai naudojasi ir plastikinėmis, ir virtualiosiomis lojalumo kortelėmis, kurias turi parsisiuntę į išmaniuosius telefonus su „Norfos“ programėle. Jų nuolat daugėja, jas galima atsisiųsti nemokamai. Pernai jos sudarė apie 16 proc. visų nuolaidų kortelių, o šiemet – jau apie 21 proc., – teigė J. Bočkuvienė. – Beje, dalis iš 79 proc. pirkėjų turi ir plastikines, ir virtualiąsias korteles, kurias susieja tarpusavyje, todėl iš viso „Norfos“ programėle telefone naudojasi per 400 tūkst. žmonių, t. y. beveik trečdalis mūsų lojalumo sistemos dalyvių. Turėdamas abi korteles kasoje pirkėjas gali naudotis bet kuria iš jų. Tiesa, dalis šeimų pasidalija: vienas naudoja virtualiąją, kitas – plastikinę kortelę su tuo pačiu numeriu. Tuomet nuolaidos kaupiasi vienoje bendroje šeimos sąskaitoje. Taip sudėjus bendrus pirkimus galima gauti didesnių nuolaidų.“
Naudotis „Norfos“ programėle patogu ir todėl, kad joje visuomet galima matyti visus pirkimo kvitus, pvz., net už praėjusius metus ar pasirinktą laikotarpį, pirkimo kvitus galima susirasti, jei reikia įrodyti, kad pirkinys turi garantiją. Programėlėje matomos skelbiamos nuolaidos ir akcijos, kiek gauta N eurų už pirkinius, kiek jų sukaupta ar panaudota. Virtualiųjų kortelių savininkai taip pat gali naudotis tik jiems skirtais kuponais, puoselėdami tvarumą atsisakyti popierinių kasos kvitų. Turintis ir plastikinę kortelę, pvz., ją pametęs, programėlėje šią kortelę gali užblokuoti, kad niekas negalėtų pasinaudoti joje sukauptais N eurais.
„Norfos“ nuolaidų sistema nerenka ir nesaugo jokių asmens duomenų. Pasak D. Dundulio, tai ir paprasta galimybė apsisaugoti nuo internetinių duomenų vagišių, ir garantuota ramybė klientams.
Pirkėjai, perkantys su „Norfos“ lojalumo kortele, ir pernai, ir šiemet renkasi gerokai didesnius pirkinių krepšelius.
Kaip tapti „auksinės“ nuolaidos pirkėju
„Norfa“ savo pirkėjams siūlo trijų tipų nuolaidų korteles: „Klasikines“, „Sidabrines“ ir „Auksines“. 2024 m. iš visų 1,36 mln. naudotų kortelių 90,5 proc. buvo „Klasikinės“, 7,5 proc. – „Sidabrinės“ ir 2 proc. – „Auksinės“. Pastarosios dvi kortelės yra išduodamos tik tiems, kurie pasiekia tam tikrą pirkinių sumą per kalendorinius metus. Pvz., jei per 2023 m. su „Klasikine“ kortele buvo įsigyta prekių už sumą, kuri sudarė nuo 2 000 iki 3 999 eurų, šią kortelę jos savininkas 2024 m. pradžioje galėjo keisti į „Sidabrinę“, o jei pirko už daugiau kaip 4 000 eurų – kitų metų sausio 1 d. gali pasiimti „Auksinę“ nuolaidų kortelę. „Sidabrinės“ ir „Auksinės“ kortelės galioja vienus metus. Beje, plastikines korteles reikia pasikeisti parduotuvėje, o virtualiosios telefone metų pradžioje pakeičiamos automatiškai.
Pasak D. Dundulio, pasinaudojus „Norfos“ nuolaidų kortelių lojalumo sistema kiekvienam pirkimui galima gauti ir 10 proc. ar net didesnę nuolaidą.
„Momentinė 1 proc. nuolaida taikoma pirkinių sumai nuo 15 iki 30 eurų, o nuo 120 eurų – net 5 proc. Jei praėjusį mėnesį pirkta daugiau kaip už 75 eurus, prisideda dar 1 proc. nuolaida. Perkant praktiškomis valandomis (iki 10 ir po 20 val.) – dar papildomai 3 proc., „Sidabrinės“ kortelės savininkui pritaikoma 1 proc., o „Auksinės“ – 2 proc. nuolaida. Be to, net iki 50 proc. neakcinių prekių pirkinių sumos galima apmokėti N eurais, kurie kaupiasi už anksčiau įsigytas prekes“, – atkreipė dėmesį „Norfos“ vadovas.
Beje, perkantys „Norfos bazėje“ sostinės Savanorių prospekte papildomai gauna 3 proc. nuolaidą. Todėl, akcentuoja „Norfos“ vadovas, čia ypač dažnai apsiperka didmenininkai, kavinių ir restoranų atstovai.
Su lojalumo kortele pirkinių krepšelis gausesnis
2024 m. pirkimai su „Norfos“ nuolaidų kortele sudarė beveik 82 proc. visos apyvartos, o per šių metų pirmus devynis mėnesius – per 83 proc. 2024 m. pirkimo kvitai su „Norfos“ nuolaidų kortele sudarė apie 67,5 proc. visų pirkimų, per šių metų pirmus devynis mėnesius – apie 69,6 proc.
„Pirkėjai, perkantys su „Norfos“ lojalumo kortele, ir pernai, ir šiemet renkasi gerokai didesnius pirkinių krepšelius. 2024 m. 67,5 proc. pirkimų kvitų su „Norfos“ nuolaidų kortele sugeneravo apie 81,8 proc. apyvartos, o šiemet per devynis mėnesius maždaug 69,6 proc. tokių kvitų sugeneravo daugiau kaip 83,1 proc. apyvartos“, – teigė „Norfos“ vadovas.
(be temos)
(be temos)