Nuostolingą Lukšių pieninę įsigijo Vilniaus kompiuterių priežiūros bendrovė

Nauja akcininkė Registrų cente įregistruota rugsėjo 16-ąją, o visas pieninės akcijas „We in Tomorrow“ įsigijo rugsėjo 9-ąją.
„We in Tomorrow“ vadovas Gediminas Gižas BNS trečiadienį patvirtino, kad jo vadovaujama įmonė Lukšių pieninę įsigijo bendradarbiaudama su JAV verslininku Egiu Klimu, kuris šiame sandoryje yra vadovaujantis partneris.
„Buvo sudarytas kompleksinis sandoris, įgyti kreditoriniai reikalavimai ir Lukšių pieninės 100 procentų akcijų paketas. Sandorio suma yra konfidenciali informacija, todėl jos atskleisti negalime“, – komentare BNS sakė G. Gižas.
Anot jo, Lukšių pieninę „We in Tomorrow“ įsigijo, nes mato perspektyvą pieno pramonėje.
„Lukšių pieninė uždaryta nebus, toliau tęs savo veiklą ir gamins įprastą produkciją, taip pat matome dideles plėtros galimybes ir planuojame investicijas į atnaujintas pieno produktų gamybos linijas“, – aiškino G. Gižas.
„We in Tomorrow“ 2024 metų ataskaitoje nurodoma, jog įmonė pernai gavo 4,2 tūkst. eurų pajamų ir patyrė 12,5 tūkst. eurų nuostolių. Nuostolingai ji veikė ir 2022-2023 metais. Jos mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 2024 metų pabaigoje siekė 795 tūkst. eurų.
„Tikrai ne vogtais pinigais (įsigijome pieninę – BNS). Tai čia už praeitą laikotarpį turbūt yra ataskaita. Bus nauja ataskaita ir ten viskas matysis“, – kalbėdamas su BNS kiek anksčiau trečiadienį sakė G. Gižas.
Portalas 15min.lt 2019 metais skelbė, kad G. Gižas yra buvęs bankrutavusios optikos salonų „Eagle Vision“ valdytojos „Regėjimas“ savininkas. G. Gižas portalui aiškino, „esą įmonę užvaldė ir sužlugdė bankroto administratoriai, siekdami uždarbio, darbuotojai susimokė, kažkas jį apvogė, o teisėsauga netiria“. Tačiau įmonės darbuotojai ir kreditoriai portalui teigė nenorintys jo prisiminti ir skaičiuojantys moralinius ir finansinius nuostolius.
H. Karpavičius ir G. Bertašius teigia nepažįstantys E. Klimo
MPK generalinis direktorius ir ją valdančios bendrovės „Karpis“ vienas akcininkų Henrikas Karpavičius praėjusią savaitę BNS sakė, jog lietuvių kilmės JAV verslininkas, žinomas profesionalaus bokso vadybininkas E. Klimas maždaug prieš mėnesį perėmė visus Lukšių pieninės įsipareigojimus, tapo pagrindiniu jos kreditoriumi ir įsigis Lukšių įmonę.
Nei H. Karpavičius, nei „Marijampolės pieno konservų“ skolas nupirkusios bei įmonę perkančios „Vilvi Group“ vadovas ir akcininkas Gintaras Bertašius BNS trečiadienį negalėjo paaiškinti, kaip E. Klimas susijęs su „We in Tomorrow“.
„Kaip („We in Tomorrow“ – BNS) susijusi su tuo Klimu, tai aš nežinau. Klimas įsigijo kreditorinį reikalavimą. (...) Jis viską įsigijo asmeniškai, o kaip po to vyksta visi tie dalykai, tai čia jau kreiptis pas jį“, – BNS teigė H. Karpavičius.
Jis teigė asmeniškai nebendravęs nei su E. Klimu, nei su G. Gižu, nei su „We in Tomorrow“ akcininku Ruslanu Ivanovu.
„Jo nepažįstu, nebendravau (E. Klimo – BNS). Jis lyg yra iš JAV, aš kaip suprantu, bet tiksliai nežinau. Nesidomėjau visai. Jeigu praleidžia visos institucijos, reiškia, visi pinigai yra švarūs, tai ką daugiau ten gilintis man. Kas jis toks yra ir visa kita, čia ne mano reikalas. Jis yra mandagus, normalus žmogus, patvirtintas“, – BNS aiškino H. Karpavičius.
„Visos teisinės sutartys, yra advokatai, kurie žiūri teisinę dal,į ir yra institucijos, kurios patikrina ir gilinasi, o šitam procese nedalyvauju“, – pridūrė jis.
Vienas netiesioginių MPK akcininkų, kaip ir anksčiau, sakė dėl konfidencialumo negalintis atskleisti nei perimtų įsipareigojimų, nei sandorio sumos.
Tuo metu G. Bertašius BNS aiškino, jog naujo Lukšių pieninės akcininko iniciatyva kilo iš MPK savininkų, tarp jų ir H. Karpavičiaus, o „Vilvi Group“ neprieštaravo sandoriui, nes naujasis savininkas išpirko Lukšių pieninės skolą grupei.
„Žinau, kad su Marijampole atsiskaitė Egis Klimas (...). Aš turiu žinoti (kas atsiskaitė su „Vilvi Group“ – BNS), bet dabar neatsakysiu, rytoj irgi neatsakysiu, penktadienį atsakysiu“, – BNS sakė Latvijoje, Bauskėje esantis G. Bertašius.
Jis teigė matęs E. Klimo pasirašytą raštą, kuriame jis kaip pagrindinis Lukšių pieninės kreditorius prašo sudaryti sandorį dėl jo pirkimo.
Lukšių pieninė 2024 metų veiklos ataskaitoje atskleidė, kad bendros jos mokėtinos sumos metų pabaigoje buvo 15,2 mln. eurų, o vien bankui – 1,82 mln. eurų. Pasak dokumento, vasario 14 dieną „Artea“ bankas pardavė pastarąją skolą. Be to, didžiausia pieninės kreditorė MPK žadėjo nereikalauti 10,874 mln. eurų skolų grąžinimo iki restruktūrizavimo pabaigos.
Lukšių pieninė ataskaitoje nurodė, jog šiemet toliau veikia nuostolingai, nepaisant pastangų išlaikyti gamybą ir tęsti veiklą siekiant atsiskaityti su kreditoriais bei įvykdyti pirkėjų užsakymus.
BNS anksčiau rašė, kad įmonę MPK perka vienos didžiausių Lietuvoje pieno perdirbimo grupių „Vilvi Group“ valdoma Vilkyškių pieninė – sandorį dar turi patvirtinti Konkurencijos taryba.
