Operatoriai įspėja klientus: vis dar galimi audros sukelti ryšio sutrikimai

Mobiliojo operatoriaus „Bitės“ ryšio paslaugos dėl elektros tiekimo problemų nepasiekia apie 18 tūkst. privačių klientų, neveikia apie 170 ryšio bokštų.
Tuo metu „Tele2“ skelbia, kad ryšys atkurtas 97 proc. Lietuvos teritorijos, o „Telia“ neveikia apie 5 proc. mobiliojo ryšio stočių ir 4 proc. fiksuotojo ryšio klientų paslaugų.
Kaip ELTAI nurodė „Bitės“ naujos kartos tinklų direktorius Modestas Ropė, blogiausiu laikotarpiu su elektros tiekimo problemomis buvo susidūrę 330 bendrovės ryšio bokštų, o šiuo metu jų neveikia maždaug perpus mažiau – apie 170. Skaičiuojama, kad tai sudaro apie 10 proc. viso bendrovės ryšio tinklo.
Labiausiai paveikti, anot M. Ropės, išlieka Anykščių, Rokiškio, Jonavos, Šakių ir Kėdainių rajonai – juose klientai gali susidurti su skambučių ir mobiliųjų duomenų naudojimo sutrikimais.
„Bitės“ teigimu, jos specialistai dalyje vietų ryšio bokštus maitina elektros generatoriais, o didžiausios pajėgos sutelktos Rytų Lietuvoje. Bendrovė nurodo, kad visi jos ryšio bokštai turi rezervines baterijas, leidžiančias veikti nuo kelių iki 12 valandų, tačiau ilgesni elektros tiekimo sutrikimai galiausiai išsekina jų atsargas.
„Bitė“ teigia, kad pagrindinės po audros kilusių ryšio sutrikimų priežastys yra medžių pažeistos elektros linijos ir dėl to nutrūkęs elektros tiekimas ryšio infrastruktūrai.
Tuo metu „Tele2“ skelbia, kad pirmadienį ryšys jau atkurtas Klaipėdos, Šiaulių, Tauragės, Vilniaus ir Alytaus apskrityse.
Bendrovės duomenimis, ryšys pasiekiamas 97 proc. Lietuvos teritorijos ir iki 99 proc. gyventojų, tačiau apie 25 tūkst. labiau paveiktų klientų dar gali patirti sutrikimų. Daugiausia problemų fiksuojama Šakių, Ukmergės ir Utenos rajonuose.
Telekomunikacijų bendrovė „Telia“ savo ruožtu nurodo, kad šiuo metu neveikia apie 5 proc. jos operuojamų mobiliojo ryšio tinklo stočių ir apie 4 proc. fiksuotojo ryšio klientų paslaugų.
„Labiausiai paveiktos vidurio ir šiaurės rytų Lietuvos vietovės, kurios tiesiogiai sutampa su ESO gedimų žemėlapiu“, – Eltai teigė „Telia“ komunikacijos vadovas Audrius Stasiulaitis.
Pasak jo, ryšio sutrikimus lėmė ne pačios telekomunikacijų infrastruktūros pažeidimai, o ilgalaikiai elektros tiekimo sutrikimai – dalis įrangos kurį laiką veikė naudojant rezervines baterijas, o svarbiausiuose objektuose buvo pasitelkti generatoriai.
A. Stasiulaitis pridūrė, kad šiemet į rezervinio maitinimo sprendimų plėtrą „Telia“ investavo beveik 1 mln. eurų, o 2027 m. tam planuoja skirti dar apie 1 mln. eurų.
Operatoriai pabrėžia, kad ryšio infrastruktūros veikimas tiesiogiai priklauso nuo elektros tinklo būklės, todėl tokio masto ir trukmės elektros tiekimo sutrikimai neišvengiamai paveikia telekomunikacijų paslaugas.
Šeštadienį dėl audros sutriko elektros tiekimas šimtams tūkstančių gyventojų
ELTA primena, kad per šeštadienį kilusią audrą virto medžiai, žuvo vienas žmogus, dar 4 buvo sužeisti. Tuo metu be elektros liko per 268 tūkst. gyventojų.
Naujausiais „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) duomenimis, elektros iki šiol neturi apie 100 tūkst. klientų, daugiausia Kauno, Utenos, Panevėžio ir Vilniaus regionuose.
ESO savaitgalį dalijo gyventojams elektros generatorius, juos gavo įvairių savivaldybių gyventojai.
PAGD nurodė galintis skirti 192 mobilius 2–3 kW generatorius. Juos siūloma perduoti telekomunikacijų infrastruktūros ir kitiems objektams, kuriems šios galios generatoriai galėtų padėti užtikrinti svarbiausių sistemų veikimą. Dėl generatorių poreikio PAGD jau bendrauja su savivaldybėmis.
Statybos, remonto ir namų technikos prekių tinklo „Senukai“ duomenimis, elektros generatorių pardavimai fizinėse parduotuvėse išaugo 30 kartų, o elektroninėje parduotuvėje – 14 kartų.
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