„Orlen Lietuva“ nutraukė beveik 1 milijardo eurų vertės sutartį

Pasak jos, „Orlen Lietuva“ nutraukė sutartį su pagrindine rangove dėl nuolatinio darbų vėlavimo ir terminų nesilaikymo.
„Dėl nuolatinio vėlavimo atliekant darbus bei BoB (žaliavos likučio konversijos įrenginio statybos) projekto vykdymo sutartyse nustatytų terminų nesilaikymo „Orlen Lietuva“ nusprendė nutraukti sutartis su „Petrofac International LLC“ (JAE). Šis sprendimas priimtas siekiant apsaugoti bendrovės interesus po išsamios finansinės ir veiklos rizikos analizės, kuri patvirtino, jog neįmanoma užbaigti projekto per numatytą laiką“, – komentare BNS sakė K. Gendvilė.
Pasak jos, jau pradėtas naujo generalinio rangovo atrankos procesas, kuris užtikrintų projekto tęstinumą ir sėkmingą jo įgyvendinimą. Anot įmonės atstovės, šiuo metu atlikta apie 80 proc. visų projekto darbų.
BNS žiniomis, praėjusį pentadienį „Petrofac“ samdyti subrangovai turėjo nutraukti darbą.
Kaip BNS paaiškino projekte Mažeikiuose dirbančios įmonės „Amiksas“ vadovas Nikolajus Bliščenko, penktadienį ryte „Petrofac“ atstovai nepasirašė leidimo subrangovams dirbti, todėl darbai sustojo.
„Penktadienį visi darbai buvo sustabdyti. Kiekvieną rytą privaloma atidaryti (suteikti – BNS) tokį leidimą ūkiniams darbams, kurį pasirašo atstovai iš „Orlen Lietuvos“ ir iš „Petrofac“. Atėjome pas „Petrofac“ (atstovą – BNS) ir jis atsisakė pasirašyti leidimą ir sustabdė visi darbą“, – BNS teigė N. Bliščenko.
Kaip pirmadienį rašė BNS, „Petrofac“ subrangovai BNS teigė, kad „Petrofac“ viso projekto metu vėlavo sumokėti už darbą, o spalio pabaigoje jai paskyrus bankroto administratorių mokėjimai jiems buvo sustabdyti.
Subrangovų vadovai praėjusią savaitę BNS teigė, kad dėl vėluojančių mokėjimų įmonės dirba į nuostolį, todėl mažina darbuotojų skaičių ir dirba minimaliu tempu.
Tuo metu „Orlen Lietuva“ teigė svarstanti galimybę pati sumokėti skolas projekte dirbančioms Lietuvos įmonėms. Bendrovė tikino dedanti visas pastangas, kad milžiniško ir valstybei svarbiu pripažinto projekto darbai būtų tęsiami.
Kaip spalio pabaigoje rašė BNS, BBC skelbė, kad Nyderlandų elektros tinklo operatorei „TenneT“ nutraukus didelę vėjo jėgainių Šiaurės jūroje sutartį su „Petrofac“, taip sužlugdant jos finansinį restruktūrizavimą, „Petrofac“ kreipėsi į Anglijos ir Velso Aukščiausiąjį teismą dėl administratoriaus paskyrimo.
