Paaiškėjo, kas vadovaus „Rail Baltica“ projektui Lietuvoje

Vadovo pareigas iš Arenijaus Jackaus jis perims nuo rugpjūčio 3 dienos, trečiadienį pranešė LTG.
A. Jackus liks dirbti „Lietuvos geležinkelių“ grupėje (LTG) kaip „Rail Baltica“ programos vadovas, taip pat tęs darbus ir kaip bendros Lietuvos, Latvijos ir Estijos įmonės „RB Rail“ stebėtojų tarybos pirmininkas. Jis taip pat toliau vadovaus įmonei „Rail Baltica statyba“.
„Naujajam vadovui patikėta užtikrinti, kad projektas ir toliau būtų įgyvendinamas pagal numatytą grafiką, efektyviai valdant jo apimtį, rizikas ir finansavimą“, – pranešime teigė laikinasis LTG grupės vadovas Arūnas Rumskas.
M. Ivanavičius teigė, kad jo prioritetas bus užtikrinti, kad darbai vyktų sklandžiai ir būtų išlaikytas jų įgyvendinimo tempas bei pasiekti suplanuoti tikslai.
Iki šiol jis vadovavo „Litgrid“ Sinchronizacijos programos įgyvendinimo centrui, dar anksčiau 14 metų dirbo inžinerijos ir architektūros kompanijoje „Sweco Lietuva“.
„Rail Baltica“ projekto metu bus nutiesta europinio standarto vėžės pločio geležinkelio linija nuo Talino iki Lietuvos ir Lenkijos sienos, siekiant geležinkeliu sujungti Baltijos valstybes su kitomis Europos šalimis.
Kaip rašė BNS, projektą įgyvendinančios bendros Baltijos šalių įmonės „RB Rail“ duomenimis, projekto pirmojo etapo išlaidos Baltijos šalyse galėtų siekti 14,3 mlrd. eurų. Remiantis sąnaudų ir naudos analize, bendros projekto sąnaudos Baltijos šalyse galėtų siekti 23,8 mlrd. eurų.
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