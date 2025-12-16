Padidintas Giraitės ginkluotės gamyklos kapitalas

„Investicija (...) leis išlaikyti aukštą gamybos ir pardavimų tempą, pasiekti geresnių finansinių rezultatų ir generuoti didesnę grąžą valstybei. Kartu tai reikšmingai prisidės prie nacionalinio saugumo stiprinimo, ekonomikos augimo ir tarptautinio bendradarbiavimo“, – pranešime sakė finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.
Ministerija lėšas skyrė iš savo asignavimų, ji yra vienintelė gamyklos akcininkė. Tą jai padaryti lapkritį leido Vyriausybė. Pernai rudenį ministerija į įmonę investavo 11,16 mln. eurų.
Šiemet bendrovė tęsė investavimą į gamybos plėtrą įsigydama dar vieną liniją, kuri dukart padidins pajėgumus. Tuo pat metu tobulinami technologiniai procesai, plečiama eksporto geografija ir bendradarbiaujama su partneriais JAV bei Norvegijoje dėl karinės amunicijos projektų įgyvendinimo.
Be to, ministerija parengė gynybos pramonės holdingo koncepciją – holdingas ateityje apjungs valstybės valdomas įmones, veikiančias gynybos ir saugumo sektoriuje.
Kaip rašė BNS, pagal pernai gruodį pasirašytą sutartį Giraitės ginkluotės gamyklai priklauso 1 proc. „Rheinmetall“ šaudmenų gamyklos netoli Baisogalos projektą įgyvendinančios bendros Vokietijos koncerno ir Lietuvos įmonės „Rheinmetall Defence Lietuva“ akcijų. „Rheinmetall“ priklauso 51 proc., „Epso-G Invest“ – 48 proc. įmonės akcijų.
Planuojama, kad Giraitės gamykla ateityje išpirks „Epso-G Invest“ dalį bendroje įmonėje.
Be to, anksčiau skelbta, kad amerikiečių gynybos pramonės milžinė „Northrop Grumman“ drauge su Norvegijos amunicijos gamintoja NAMMO Giraitės ginkluotės gamykloje ketina gaminti vidutinio kalibro šaudmenis.
Naujausi komentarai