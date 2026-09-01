Paskaičiavo: ESO teks gerokai paploninti piniginę – suma įspūdinga

Preliminariai skaičiuojama, kad elektros tinklo atkūrimas ESO kainuos apie 10 mln. eurų, dar apie 5 mln. eurų sieks kompensacijos klientams, kurie elektros neturėjo daugiau nei 72 valandas. Be to, ESO tiesioginių nuostolių kompensacijoms numato skirti dar 2 mln. eurų už maistą, kurą, generatorius ir kitas išlaidas, skelbia Finansų ministerija.
Anot jos, skaičiavimai dar bus tikslinami, nes žalos vertinimo ir tinklo atkūrimo darbai tęsiami.
„Šiuo metu svarbiausia – kuo greičiau užbaigti elektros tiekimo atkūrimo darbus ir užtikrinti, kad klientams priklausančios kompensacijos būtų operatyviai išmokėtos. ESO informavo, kad pateiktus prašymus dėl tiesioginių nuostolių planuoja išnagrinėti ir kompensacijas išmokėti per mėnesį“, – pranešime sakė T. Valys.
Visiems ESO klientams, neturėjusiems elektros daugiau nei 72 valandas, dėl kompensacijos kreiptis nereikia – ESO ją apskaičiuos pagal turimus duomenis, be to, gyventojams supaprastinta tvarka bus kompensuojami ir tiesioginiai nuostoiliai – prašymus galima teikti nuo rugsėjo 1 dienos.
Praėjusią savaitę ministerija „Ignitis grupės paprašė parengti ir pateikti ESO tinklo atsparumo didinimo priemonių planą. Jame turi būti numatytos prevencinės fizinės bei technologinės infrastruktūros apsaugos nuo ekstremalių gamtos reiškinių priemonės.
„Ignitis grupės“ taip pat prašoma įvertinti, ar dabartinės oro linijų keitimo požeminiais kabeliais apimtys yra pakankamos, kokios papildomos ar alternatyvios apsaugos priemonės galėtų būti taikomos miškingose, sunkiai prieinamose ir didžiausios audrų rizikos teritorijose, taip pat įvertinti šių jų finansavimo poreikį.
Ataskaitą bei ilgalaikius sprendimus „Ignitis grupė“ ir ESO ministerijai turi pateikti iki rugsėjo 9 dienos.
Antradienio rytą elektros energijos vis dar neturėjo 12,8 tūkst. vartotojų.
Kaip rašė BNS, dėl audros padarinių, kai praėjus daugiau nei savaitei dalis vartotojų vis dar neturi elektros, T. Valys teigė, kad bus vertinama „Ignitis grupės“ ir jos antrinės įmonės ESO vadovų atsakomybė.
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