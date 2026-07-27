Paskelbė dosniausius darbdavius: didžiausia alga siekė beveik 63 tūkst. eurų

Krovos, sandėliavimo, uostų, oro uostų bei komunalinės technikos grupės „Alwark Group“ valdymo įmonės keturių darbuotojų atlyginimų vidurkis siekė 38,2 tūkst. eurų, žemės ūkio bendrovės „Lit-Dan Grain“ šešių įdarbintų žmonių – 25,9 tūkst. eurų.
Darbuotojų birželį nebeturėjusi finansų technologijų bendrovė „Blockchain“ išmokėjo vidutiniškai po 24,8 tūkst. eurų, grūdininkystės įmonė „Skovs Korn Baltic“ šešiems žmonėms – 24,1 tūkst. eurų.
Vokietijos atostogų būsto paieškos platformos „HomeToGo“ įmonės Lietuvoje „HomeToGo Technologies“ 12 darbuotojų gavo vidutiniškai po 22,1 tūkst. eurų, o informacinių technologijų įmonės „UNRVLD Lithuania“ penki žmonės – 22 tūkst. eurų.
Statybų grupė „Conresta Group“ 17 jos valdymo įmonėje dirbusių asmenų mokėjo vidutiniškai po 21,5 tūkst. eurų, veiklą stabdanti ir darbuotojų nebeturinti puslaidininkių gamybos įmonė „Vilniaus Ventos puslaidininkiai“ – po 20,7 tūkst. eurų, JAV elektrinio šildymo įrenginių gamybos ir susijusių paslaugų bendrovės „Chemelex“ atstovybė trims žmonėms – 17,7 tūkst. eurų.
Tuo metu didžiausia atlyginimų mediana visą arba ne visą mėnesį dirbusiems žmonėms birželį buvo laboratorinės įrangos tiekimo įmonėje „Linea Libera“ (32 darbuotojai) – 9,4 tūkst. eurų. Po jos sekė debesijos paslaugų bendrovė „Cast AI“ (75) su 8,6 tūkst. eurų bei Nyderlandų kapitalo tabako prekybos įmonės „JTI Baltic“ atstovybė (43) su 8,5 tūkst. eurų.
Ketvirta didžiausia mediana birželį buvo Izraelio grupės „Moon Activ“ valdomoje kompiuterinių žaidimų kūrimo bendrovėje „MA Lithuania“ (63 darbuotojai) bei siekė beveik 8 tūkst. eurų, penkta – sveikatos technologijų sektoriaus startuolio „Kilo Health“ valdomoje įmonėje „Bioma Health“ (31) – 7,8 tūkst. eurų.
Šveicarijos farmacijos ir sveikatos priežiūros produktų gamintojos bei platintojos „Novartis“ biuro 35 darbuotojų ir technologijų bendrovės „Tesonet“ grupės holdingo įmonės „Tesonet Global“ 24 žmonių algų mediana sudarė maždaug po 7,5 tūkst. eurų.
Didžiosios Britanijos biofarmacijos milžinės „AstraZeneca“ atstovybės (63 darbuotojai) ir JAV informacinių technologijų gigantės „Google“ Lietuvos padalinio (23) atlyginimų mediana siekė apie 7,4 tūkst. eurų, o britų e. pinigų įstaigos „Tide Platform“ filialo (50) – 7,3 tūkst. eurų.
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