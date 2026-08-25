Paskelbė dosniausius darbdavius: vieno iš jų darbuotojai uždirbo vidutiniškai po 60,8 tūkst. eurų

Latvijos kapitalo vėjo parkų plėtotoja „Utilitas Wind“ šešiems darbuotojams vidutiniškai mokėjo 50,8 tūkst. eurų, didžiausia mažmeninės prekybos grupė Baltijos šalyse „Maxima grupė“ 20-čiai žmonių – 39,9 tūkst. eurų.
Informacinių technologijų (IT) bendrovės „WhiteBit“ 20 darbuotojų vidutiniškai gavo 27,1 tūkst. eurų, pasaulinės IT įmonės „Google“ atstovybės „Google Lithuania“ 23 darbuotojai – 21,9 tūkst. eurų, grūdininkystės įmonės „Skovs Korn Baltic“ šeši darbuotojai – 19,3 tūkst. eurų.
Rinkų prekybos ir investicijų brokerio „Admirals Europe“ Lietuvos filialas vidutiniškai mokėjo 16 tūkst. eurų (darbuotojų skaičiaus įmonė neskelbia), laivų remonto ir statybos įmonė „RINA Baltic“ penkiems darbuotojams – 15,8 tūkst. eurų.
Alkoholio platintojos „MV Group Distribution“ keturių darbuotojų vidurkis siekė 15,5 tūkst. eurų, NT plėtros bendrovės „SBA Urban“ penkių darbuotojų – 15,4 tūkst. eurų.
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