Paskelbė, kiek per devynis mėnesius uždirbo „Ignitis grupė“: suma įspūdinga

„Augimą daugiausiai lėmė geresni žaliųjų pajėgumų ir tinklų verslo segmentų rezultatai. Žaliųjų pajėgumų segmento rezultatai sudarė 53,2 proc. viso koreguoto EBITDA. To priežastys – pasiekta naujų pajėgumų veiklos pradžia ir teikiamos naujos paslaugos“, – pranešime teigė grupė.
„Sėkmingai užbaigtos kelių didelių vėjo ir saulės parkų statybos Baltijos šalyse ir Lenkijoje yra svarbus žingsnis link energetikos sektoriaus transformacijos mūsų regione. (...) Jie taip pat mums leis pasiūlyti konkurencingesnes elektros kainas savo klientams“, – pranešime teigė „Ignitis grupės“ vadovas Darius Maikštėnas.
Grupės koreguotas grynasis pelnas siekė 177,6 mln. eurų – 16,7 proc. mažiau (213,3 mln. eurų), o grynasis pelnas – 132,4 mln. eurų – 38,1 proc. mažiau (241 mln. eurų), trečiadienį per „Nasdaq“ Vilniaus biržą pranešė „Ignitis grupė“.
Atsižvelgdama į gerus 9 mėnesių rezultatus, grupė siaurina šių metų koreguoto EBITDA prognozės rėžį į 510–540 mln. eurų (iki šiol buvo 500–540 mln. eurų), taip pat atnaujina investicijų prognozę – numato investuoti 700–800 mln. eurų (700–900 mln. eurų).
Grupės devynių mėnesių pajamos siekė 1,849 mlrd. eurų – 12,5 proc. daugiau nei pernai tuo pat metu (1,62 mlrd. eurų).
Grupės investicijos šiemet siekė 529,9 mln. eurų – 9 proc. mažiau nei pernai tuo pat laiku, kai investuota 583,7 mln. eurų. Vien Lietuvoje investuota 406,8 mln. eurų. 51,3 proc. visų investicijų nukreipta į tinklų, o 41,4 proc. – į žaliųjų pajėgumų segmentą, daugiausia – naujus saulės parkų, sausumos vėjo parkų ir Kruonio HAE plėtros projektus.
Grupė iki 2033 metų planuoja investuoti 3,5 mlrd. eurų – 40 proc. daugiau nei skelbta anksčiau.
Grupės grynoji skola per devynis mėnesius išaugo 10,6 proc. iki 1,7 mlrd. eurų, o grynosios skolos rodiklis sumažėjo 6,3 proc. iki 23.4 proc.
