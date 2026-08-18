Paskelbė, kokie nepriklausomi nariai dirbs naujoje Lietuvos oro uostų valdyboje

„Iš naujos valdybos tikiuosi stipresnio strateginio valdymo, atsakomybės ir konkrečių rezultatų“, – pranešime sakė ministras Juras Taminskas.
Ketvirto nepriklausomo nario atranka dar vyksta, BNS informavo ministro patarėjas Viktoras Jakovlevas.
„Ministras nenorėjo vilkinti viso proceso, nes turi būti ir vadovas naujas paskelbtas oro uostų, norėjo, kad atsakingai būtų atrinkti visi nariai, tai procesai dėl penkto nario tęsiami, ir jis bus paskirtas artimiausiu metu“, – teigė V. Jakovlevas.
Ministerijai valdyboje atstovaus jos Oro transporto grupės patarėja Sigita Jurkšaitytė.
Valdybos narių atrankoje iš viso dalyvavo 67 kandidatai. Ją atliko personalo paieškos bendrovė „Master Class LT“.
Artimiausiame posėdyje ketverių metų kadencijai paskirta valdyba rinks pirmininką.
O. Laneckis bus atsakingas už strateginio planavimo ir aviacijos sritį, jis turi daugiau kaip 15 metų vadovaujamojo darbo patirtį civilinėje aviacijoje, tarptautinio verslo plėtros, oro uostų konsultavimo ir strateginių derybų valdymo kompetencijas. Savo „Linkedin“ paskyroje jis nurodo nuo 2012 metų vadovaujantis Lietuvos aviacijos paslaugų ir konsultacijų įmonei „Friendly avia support“.
J. Abromavičienė valdyboje bus atsakinga už projektų valdymą. Ji yra „Kelių priežiūros“ ir „Civinity Engineering“ valdybos pirmininkė, turi daugiau kaip 20 metų kompleksinių projektų valdymo, strateginio valdymo, organizacijų vystymo ir veiklos efektyvinimo patirties infrastruktūros, transporto ir nekilnojamojo turto srityse.
J. Abromavičienė taip pat dirba „Valandinio“ valdyboje. Savo „Linkedin“ paskyroje ji nurodo nuo 2023 metų dvejus metus dirbusi konsultante Turto banke, nuo 2020-ųjų dvejus metus vadovavo Geležinkelių logistikos parkui.
Už finansų ir audito sritį bus atsakingas M. Šukevičius, turintis patirties rizikų valdymo, kreditavimo ir korporatyvinės valdysenos srityse. Šiemet rugpjūtį jis baigė darbą „Oro navigacijos“ ir „Detono“ valdybose.
Savo „Linkedin“ paskyroje jis nurodo dirbantis stebėtojų tarybos nariu Uzbekistano banke „Business Development Bank“, stebėtojų tarybos pirmininku Ukrainos Nacionalinės plėtros įstaigoje ir Lietuvos „Demus Asset Management“ valdyboje. Nuo 2005 metų daugiau nei septynerius metus jis dirbo kreditų ir rizikos valdymo vadovu SEB banke Ukrainoje, vėliau 13 metų – SEB Lietuvoje.
Ankstesnė LTOU valdyba darbą baigė birželio 17 dieną. Joje dirbo pirmininkas Gediminas Almantas, Eglė Čiužaitė, Tadas Vizgirda, Danas Strombergas ir Vilius Veitas.
2024 metų kovo 23-iąją paskirtos valdybos kadencija turėjo baigtis 2028 metų kovą.
Kaip rašė BNS, Susisiekimo ministerija kovą pranešė apie norą formuoti naują LTOU valdybą. J. Taminskas interviu BNS gegužę teigė, kad valdybai turėjo priekaištų dėl didelių lėšų, išleidžiamų rinkodarai, be to, valdyba ilgą laiką nesprendė klausimo dėl perono valdymo paslaugų įkainių ir atsakomybės pasidalijimo tarp „Oro navigacijos“ ir LTOU.
Skelbta, kad nauja valdyba skelbs naujo LTOU vadovo konkursą.
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