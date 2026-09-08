Paskelbė kredito unijų pelną – suma įspūdinga

Pelningai dirbusios 52 kredito unijos uždirbo 8,5 mln. eurų, o 6 unijos bendrai patyrė 0,3 mln. eurų nuostolį.
Pelno didėjimą, pasak pranešimo, lėmė augančios paskolų grynosios palūkanų pajamos ir sumažėjusi finansavimosi išteklių kaina.
Sektoriaus grynosios palūkanų pajamos sausį–birželį siekė 28,8 mln. eurų ir per metus išaugo 14,7 proc. (3,7 mln. eurų). Grynosios paslaugų ir komisinių pajamos padidėjo 6,7 proc. – iki 4,5 mln. eurų, o veiklos išlaidos augo 2,4 proc., iki 23,8 mln. eurų.
Kredito unijų turtas per antrąjį 2026 m. ketvirtį išaugo 3,3 proc. ir birželio pabaigoje siekė 1,8 mlrd. eurų. Dešimčiai didžiausių kredito unijų teko pusė viso sektoriaus turto.
Suteiktų paskolų grynoji vertė per ketvirtį padidėjo 4,8 proc. – iki 1,4 mlrd. eurų. Jos sudarė 77 proc. viso kredito unijų turto.
Paskolos gyventojams per ketvirtį augo 3,6 proc. ir siekė 891,5 mln. eurų, o juridiniams asmenims augo 7 proc., iki 509,7 mln. eurų.
Tuo metu indėlių kredito unijose per antrąjį šių metų ketvirtį padaugėjo 1,8 proc. – iki 1,45 mlrd. eurų. Terminuotieji indėliai augo 4,5 proc. ir siekė 1,1 mlrd. eurų, o einamųjų indėlių suma sumažėjo 6,7 proc. – iki 0,3 mlrd. eurų. Tam, kaip pranešama, įtakos turėjo žemės ūkio darbų sezoniškumas.
Kadangi paskolos augo sparčiau nei indėliai, jų santykis antrojo ketvirčio pabaigoje padidėjo iki 96 proc., palyginti su 94 proc. pirmojo ketvirčio pabaigoje ir 88 proc. prieš metus.
LB duomenimis, liepos pradžioje Lietuvoje veikė 58 kredito unijos, jos vienijo 166,3 tūkst. narių.
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