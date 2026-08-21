 Paskelbė Lietuvos kredito unijų grupės pelną

Paskelbė Lietuvos kredito unijų grupės pelną

2026-08-21 14:35 diena.lt inf.

Lietuvos kredito unijų (LKU) grupė, jungianti 44 unijas ir jas prižiūrinčią Lietuvos centrinę kredito uniją (LCKU), pirmąjį šių metų pusmetį uždirbo 7,3 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno – 96 proc. daugiau nei pernai tuo pat metu.

<span>Paskelbė Lietuvos kredito unijų grupės pelną</span>
Paskelbė Lietuvos kredito unijų grupės pelną / Asociatyvi magnific.com nuotr.

Grupės grynosios palūkanų pajamos augo 24 proc. iki 28 mln. eurų, penktadienį pranešė grupė.

„Toliau nuosekliai plečiame finansavimo ir taupymo galimybes klientams, stipriname grupės finansinį atsparumą bei investuojame į organizacijos pajėgumus“, – pranešime teigė LCKU administracijos vadovas ir valdybos pirmininkas Mindaugas Vijūnas.

Grupės paskolų portfelis per metus padidėjo beveik 20 proc. ir siekė 1,05 mlrd. eurų, o vien verslo paskolų – 29,5 proc. iki 489 mln. eurų.

Bendras indėlių portfelis šiemet augo 6 proc. ir siekė 1,1 mlrd. eurų, o turtas – 10,5 proc. iki 1,3 mlrd. eurų. Grupės turto grąža (ROA) augo 0,5 proc. punkto ir viršijo 1 proc., o nuosavo kapitalo grąža (ROE) – 5,1 punkto iki 13 procentų.

Šiame straipsnyje:
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