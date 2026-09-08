Paskelbė „Litagros“ pirkėją

Antrinė „Infortar“ įmonė įsigis 100 proc. „Litagros“ akcijų iš bendrovės įkūrėjo Gintaro Kateivos, Turto valdymo grupės „Invalda INVL“ ir Adomo Grigaičio, antradienį pranešė įmonės.
Sandoris bus užbaigtas gavus institucijų leidimus ir įvykdžius kitas numatytas sąlygas. Sandorio vertė neskelbiama.
„Infortar“ vykdomasis direktorius Marttis Talgre (Martis Talgrė) pranešime teigė, kad šis sandoris – viena didžiausių Estijos užsienio investicijų į Lietuvos žemės ūkį.
„Istoriškai Estija ir Lietuva buvo žemės ūkio šalys. Mūsų geografinė platuma ir klimatas ypač tinkami pieno gamybai, mūsų karvių primilžis yra didžiausias Europoje, o ūkiai – moderniausi. Pienas yra svarbiausias mūsų gamtos išteklius, o didinant jo gamybą jis galėtų tapti svarbiu eksporto produktu ir padėti mums sėkmingai konkuruoti tarptautinėse rinkose“, – pranešime teigė „Infortar“ vadovas Ainas Hanschmidtas (Ainas Hanšmitas).
„Invalda INVL“, kuri yra „Litagros“ akcininkė nuo 2011 metų, teigia, kad sandoris patvirtina sukurtą bendrovės vertę ir sėkmingai užbaigia investavimo ciklą.
Baigus sandorį grupės ūkiuose iš viso bus laikoma 16,6 tūkst. gyvulių, metinė pieno gamyba pasieks 93 tūkst. tonų, o bendras dirbamos žemės plotas išaugs iki 23 tūkst. hektarų. Nauja veiklos kryptimi taps paukštininkystė, įskaitant kalakutų ir broilerių ūkius.
Dabartinė „Litagros“ vadovų komanda ir toliau valdys bendrovės veiklą, o „Infortar“ neplanuoja jokių reikšmingų jos pokyčių, teigiama pranešime.
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