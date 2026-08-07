Paskelbė „Litgrid“ ir „Amber Grid“ uždirbtą pelną

Koreguotas įmonės grynasis pelnas siekė 20,2 mln. eurų – 40 proc. daugiau nei pernai (14,4 mln. eurų), o jos pajamos augo 28 proc. iki 267,5 mln. eurų (209 mln. eurų), penktadienį pranešė „Litgrid“.
„Koreguotą EBITDA daugiausia augino didesni kompensuojami kapitalo kaštai dėl didesnės reguliuojamo turto vertės“, – rašoma pranešime.
„Litgrid“ teigimu, jos koreguotas grynasis pelnas daugiausiai didėjo dėl pirmąjį pusmetį apskaitytos 5,2 mln. eurų vertės investicijų lengvatos naudos einamųjų metų pelno mokesčiui bei didesnio koreguoto EBITDA.
Tuo metu nekoreguotas EBITDA siekė 52,5 mln. eurų, kai 2025-ųjų sausį–birželį jis buvo neigiamas (40,3 mln. eurų nuostolis). Nekoreguotas grynasis pelnas pirmąjį pusmetį sudarė 39 mln. eurų (prieš metus – 41,9 mln. eurų grynasis nuostolis).
Pirmąjį pusmetį operatorei perdavus 6 proc. daugiau elektros bei 23 proc. išaugus perdavimo kainoms, „Litgrid“ už elektros perdavimą gavo 21 proc. daugiau pajamų – 79,9 mln. eurų. Pajamos už papildomas paslaugas mažėjo 2 proc. iki 88,3 mln. eurų, o disbalanso ir balansavimo pajamos išaugo dvigubai iki 97,2 mln. eurų – daugiausiai dėl didesnės vidutinės pardavimo kainos.
Į pajamas įtrauktos ir tarifo mažinimui panaudotos perkrovų valdymo įplaukos – 15,9 mln. eurų šių metų pirmąjį pusmetį bei 17,2 mln. eurų pernai tuo pačiu metu.
Bendrovės perkrovų valdymo įplaukos pasiekė 50,8 mln. eurų.
Pirmąjį pusmetį „Litgrid“ investavo 61 mln. eurų – 17 proc. mažiau nei pernai tuo pačiu metu. Bendrovė grynąją skolą sumažino 19 proc. iki 24,4 mln. eurų.
97,5 proc. „Litgrid“ akcijų priklauso valstybės valdomai energetikos įmonių grupei „Epso-G“.
„Amber Grid“ pirmąjį šių metų pusmetį uždirbo 16,3 mln. eurų koreguoto pelno
Dujų perdavimo sistemos operatorė „Amber Grid“ pirmąjį šių metų pusmetį uždirbo 16,3 mln. eurų koreguoto pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) – 5,8 proc. daugiau nei pernai tuo pat laiku (15,4 mln. eurų).
Koreguotas įmonės grynasis pelnas siekė 6,3 mln. eurų – 4,5 proc. mažiau nei pernai (6,6 mln. eurų), o jos pajamos augo 41,1 proc. iki 49,4 mln. eurų (35 mln. eurų), penktadienį pranešė „Amber Grid“.
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