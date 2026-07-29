Pasklidus žiniai apie aptiktą defektą „Via Baltica“ ruože, sureagavo pati „Fegda“

„Norėtume atkreipti dėmesį, kad kelias yra naudojamas pilna apimtimi. Atsiradęs nežymus kelio dangos prasėdimas eismui nedaro jokios įtakos“, – komentare BNS teigė J. Jablonskis.
Anot jo, šiuo metu vyksta kelio būklės stebėjimas: „Sprendimus dėl defektų šalinimo būdo priimsime kitų metų pavasarį.“
Antradienį „Via Lietuva“ pranešė pastebėjusi naujus defektus įmonių „Fegda“ ir „Tilsta“ rekonstruotoje atkarpoje. Anot jos, šiuo metu paskelbtas pirkimas ekspertizės paslaugoms įsigyti, gavus jos rezultatus bus organizuojamas defektų šalinimas rangovo sąskaita.
Kaip skelbė BNS, 2024 metų pabaigoje baigus kelio Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 72,5 km atkarpos rekonstrukciją buvo nustatyti defektai – dangos pasėdimas, išilginis trūkis ir šlaito, kelio atitvarų, kelkraščio deformacija. Jie buvo pašalinti pernai birželį.
„Via Lietuvos“ atstovas Vytenis Radžiūnas BNS teigė, jog šių metų pavasarį toje pačioje atkarpoje buvo pastebėti nauji defektai.
223,6 mln. eurų (su PVM) vertės sutartį „Via Lietuva“ su „Fegdos“ vadovaujamu konsorciumu pasirašė 2023 metų gegužės 18 dieną.
Naujausi komentarai