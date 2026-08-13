„PayRay Bank“ nutraukus veiklą specializuotų bankų pelnas pirmąjį ketvirtį smuko 2,8 karto

Šių bankų paskolų portfelis kovo pabaigoje siekė 957 mln. eurų – 41,6 proc. daugiau nei prieš metus, o klientų indėliai išaugo 52,9 proc. iki 1,83 mlrd. eurų.
Anot asociacijos, specializuoti bankai ne tik aktyviau finansuoja verslą ir gyventojus, bet ir pritraukia lėšų tolesnei veiklos plėtrai.
Asociacijos vadovė Greta Ranonytė teigia, kad spartus pagrindinių veiklos rodiklių augimas atspindi didėjančią šių bankų brandą ir reikšmę šalies finansų rinkai.
„Per pastaruosius metus matome specializuotų bankų augimą, kuris atsispindi ne tik didesniame turte, bet ir aktyviau augančiame kreditavime bei didėjančiuose klientų indėliuose (...). Augant indėlių bazei bankai gali aktyviau finansuoti verslą ir gyventojus, todėl stiprėja ir jų indėlis į šalies ekonomikos augimą“, – komentare BNS teigė G. Ranonytė.
Bendras šių bankų turtas kovo pabaigoje siekė 2,07 mlrd. eurų – 49,4 proc. daugiau, jų lėšos centriniuose bankuose padidėjo 74,5 proc. iki 821,8 mln. eurų, o nuosavas kapitalas – 26,6 proc. iki 169 mln. eurų. Beveik dukart – iki beveik 50 mln. eurų – augo ir grynųjų pinigų atsargos.
Šiuo metu juose dirba daugiau nei 660 darbuotojų.
Lietuvoje specializuoto banko licencijas turi „GF bankas“, „Finora Bank“, „European Merchant Bank“, „Mano bankas“, „SME Bank“, „Saldo Bank“, „Fjord Bank“, RATO bankas.
Lietuvos bankas (LB) skelbė, kad „PayRay Bank“ šiais metais savo iniciatyva veiklą baigė. BNS rašė, kad šiemet ir pernai bendrovė atleido 41 darbuotoją, ik tol joje dirbo 69 žmonės. Pernai teigta, kad jie atleidžiami dėl perteklinių jų funkcijų ir sumažėjusių verslo apimčių.
Kaip rašė BNS, specializuoti bankai gali teikti pagrindines paslaugas – priimti indėlius, teikti paskolas, vykdyti mokėjimus ar išduoti mokėjimo korteles, tačiau jie neteikia kai kurių investicinių paslaugų, jiems taikomi mažesni kapitalo reikalavimai.
Naujausi komentarai