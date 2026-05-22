„Paysera LT“ – melagingų įmonių sąraše

Vilniaus apygardos teismas gegužės 18 dieną atmetė įmonės prašymą laikinai sustabdyti savivaldybės sprendimą įtraukti ją į sąrašą, kol bus priimtas galutinis teismo sprendimas.
„Ieškovės („Payseros LT – BNS) prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės yra nepagrįstos ir neatitinka imperatyvių įstatymo nuostatų“, – BNS informavo teismo atstovė Lina Nemeikaitė.
Anot jos, įmonė neįrodė, jog nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.
Teismas kartu atmetė „Payseros LT“ prašymą įpareigoti savivaldybę informuoti Viešųjų pirkimų tarnybą apie vykstantį ginčą, kad pastaroji pašalintų informaciją iš savo svetainės apie įmonės įtraukimą į sąrašą.
Kaip rašė BNS, „Paysera LT“ siekė nuomoti savitarnos mokėjimo terminalus Vilniaus Šeškinės ir Karoliniškių poliklinikoms, tačiau jai laiku nepateikus finansinių ataskaitų terminalų konkursą skelbusi savivaldybė kovo 31 dieną pašalino ją iš konkurso – nuo tos dienos įmonė atsidūrė šiame sąraše.
Tuo metu „Payseros LT“ vadovė Justina Šidlauskienė teigė, kad įmonė pavėlavo pateikti finansines ataskaitas, nes ilgiau nei tikėtasi užtruko auditas.
Mokėjimo terminalų ir inkasavimo paslaugų pirkimą poliklinikoms savivaldybė skelbė pernai liepą.
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